Cezar Black é o mais novo participante de A Fazenda 2023. O enfermeiro e ex-BBB foi um dos vencedores da dinâmica do Paiol, em que dez famosos disputaram por uma das quatro vagas disponíveis para fazer parte do elenco principal.

Cezar Black ficou conhecido ao participar do BBB23, da Globo, integrando o time Pipoca. Ele é enfermeiro, originário de Salvador (BA) e se mudou para Brasília (DF) após se formar, buscando melhores oportunidades financeiras.

Antes do programa, trabalhava em dois hospitais, atuando na UTI neonatal e em emergências. Foi eliminado do BBB com 48,79% dos votos em um paredão contra Aline Wirley e Amanda Meirelles.

A Fazenda 2023

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição com apresentação de Adriane Galisteu. O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

No total, 22 participantes competem pelo prêmio milionário, sendo 18 tendo sido confirmados desde o início do programa, e mais 4 integrantes do Paiol.