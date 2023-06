Quem é David Corenswet, o novo ‘Superman’ das telonas

Embora tenha superado a marca de 660 milhões de dólares em bilheteria com Henry Cavill no figurino do Homem de Aço (2013), a DC optou por um novo rosto para o super-herói alienígena nas telonas: o norte-americano David Corenswet, que completa 30 anos no próximo dia 8. O ator viverá Clark Kent no longa Superman: Legacy, comandado pelo diretor James Gunn e com estreia prevista para 11 de julho de 2025. Ao seu lado, Rachel Brosnahan, de Maravilhosa Sra. Maisel (2017), será a nova Lois Lane.

A escalação – alvo de boatos no mundo do entretenimento durante meses a fio – coroa uma lista de pouco mais de 20 produções estreladas por Corenswet. Nos últimos anos, por exemplo, esteve em duas séries do produtor Ryan Murphy, da Netflix: The Politician (2019), no papel de River Barkley, e Hollywood (2020), no do protagonista Jack Castello.

Antes disso, em 2018, ele fez uma participação na sexta temporada dos dramas políticos House of Cards (2013), como Reed, e Affairs of State, filme também de 2018. A notoriedade, porém, veio após contracenar com Mia Goth no terror Pearl (2022), quando viveu o Projecionista inominado, e com Jon Bernthal na minissérie da HBO A Cidade É Nossa (2022). Seus próximos projetos, além de Superman, incluem a série Lady in the Lake, da Apple TV Plus, com a atriz Natalie Portman.

Nascido na Filadélfia, Corenswet viu a veia artística despontar dentro de casa: seu pai, John, era ator de teatro antes de seguir carreira na advocacia, e o avô Edward Packard está por trás de mais de 50 livros infanto-juvenis da série Escolha sua própria aventura. Tamanha influência por perto o levou a atuar em produções infantis, aos nove anos. Na hora de optar por um curso do ensino superior, escolheu pelo bacharelado em belas artes na Julliard, universidade de Música, Dança e Dramaturgia de prestígio em Nova York.

Para trajar o figurino azul e vermelho, Corenswet enfrentou a concorrência de Nicholas Hoult e Tom Britney pelo papel do herói. É um final feliz para ele: em 2019, durante entrevista à Entertainment Weekly, afirmou ter a “inimaginável ambição” de interpretar o Superman – e reconheceu a semelhança física com Henry Cavill, da qual era sempre lembrado.

“Eu adoraria ver alguém fazer uma retrospectiva otimista do Superman”, disse ele à publicação norte-americana.

“Adoro a versão sombria e corajosa de Henry Cavill, mas adoraria ver a próxima ser muito brilhante e otimista.” Que assim seja.