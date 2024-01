Quem é Fernanda, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. Fernanda foi anunciada como mais uma integrante do time pipoca do Big Brother Brasil 24.

Fernanda Foto: Globo

A sister de 32 anos é de Niterói, Rio de Janeiro, e trabalha como confeiteira e modelo. Além de trabalhar como modelo fotográfica e se dedicar aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina performática.

Atualmente, ela está namorando, tem um casal de filhos. A participante adianta que sua personalidade e segurança podem chamar a atenção em um primeiro momento, mas reforça que não está disposta a abrir mão de ser quem é.

“Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda. Até me amar, vão me odiar”, acredita ela.