Quem é Jaquelline Grohalski, finalista da ‘A Fazenda 15′

A última roça da Fazenda 15 aconteceu na noite desta terça-feira, 19, definindo os quatro finalistas: André Gonçalves, Márcia Fu, Jaquelline Grohalski e William Guimarães (WL). Conheça mais sobre a influencer Jaquelline Grohalski, que vem se destacando na edição.

Natural de Rondônia, Jaquelline era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno - a vencedora daquele ano.

Depois de sua saída do reality, se dedicou à carreira de influenciadora e chegou a se lançar como cantora de funk, apesar de não ter deslanchado. No Spotify, suas músicas mais populares são Me apaixonei de novo e Dancinha do Tik Tok, com 133 mil e 117 mil reproduções, respectivamente.

Jaquelline foi agredida por ex-namorado

Em setembro de 2022, Jaquelline chamou a atenção nas redes sociais com um vídeo em que aparecia chorando e gritando com alguém. No dia seguinte, a equipe dela informou que se tratava de uma briga com um namorado, que havia agredido e furtado ela.

Na época, a assessoria disse que estava sendo cuidadosa com as informações, pois não queria que nada chegasse à filha de Jaquelline, que tem seis anos de idade. “As medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto”, dizia a nota.

Trajetória no reality

No reality, Jaqueline beijou Kamilla Simioni durante uma festa em outubro. No mês passado, Lucas Soua pediu ela em namoro no confinamento, antes de desistir do programa.

Kamila Simioni e Jaquelline Grohalski durante beijo em festa no reality 'A Fazenda' em 2023 Foto: Reprodução de 'A Fazenda' (2023)/PlayPlus/Record TV

A finalista também se envolveu em brigas com Márcia Fu e Cariúcha no reality. A mais marcante foi com Márcia, neste último domingo, 17. Rachel Sheherazade apareceu em uma dinâmica e Jaquelline se revoltou por Márcia se referir a jornalista como “expulsa”, o que ela, de fato, foi.

“Alicia e Simioni falaram e Rachel foi no bonde. Eu nunca fiz nada com ela!”, disse Márcia. E Jaque respondeu: “Vai resolver com ela. Não tenho nada a ver com suas tretas com a Rachel. Só achei feio a palavra ‘expulsão’ e morreu o assunto.”