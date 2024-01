Quem é Leidy Elin, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. No intervalo da programação da Globo, Tadeu Schmidt revelou a primeira participante do time pipoca do Big Brother Brasil 24: Leidy Elin.

A sister tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Leidy é estudante de Direito e trabalha como operadora de caixa e trancista.

Quando tinha oito anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha. Por isso, começou a trabalhar desde os 14. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha.

“Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz. Ela foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída. Sobre seu desempenho na competição, a sister declarou:

“Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem. Acham que eu sou espalhafatosa. Eu não estou nem aí, amigo de todo mundo não é amigo de ninguém”.