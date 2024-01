Quem é Lucas Luigi, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. Lucas Luigi foi anunciado como mais um integrante do time pipoca do Big Brother Brasil 24.

Lucas Luigi Foto: Divulgação/Rede Globo

“Cria da Baixada Fluminense” é como se intitula o carioca Lucas Luigi de 28 anos. O Brother é casado há seis anos e pai de um menino de três anos, trabalha na empresa de instalação de pisos do pai durante o dia e a noite em uma loja de roupas. Mas, segundo ele, o grande amor está na dança.

Frequentador do Baile Charme de Madureira, no Rio de Janeiro, Lucas aprendeu a dançar com o avô e tem como grande ídolo o Rei do Pop, Michael Jackson.

Lucas diz ser extrovertido, muito comunicativo, e destaca ter facilidade para conviver com todo o tipo de pessoa., mas também adianta que se tratando de situações de preconceito, não vai deixar passar batido.

“Vou bater de frente firme. Uma coisa que aprendi foi a usar as palavras”, diz ele.