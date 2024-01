Quem é Marcus Vinicius, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. No intervalo da programação da Globo, Tadeu Schmidt e Ana Clara revelou mais dois participantes da pipoca do Big Brother Brasil 24, entre eles o paraense Marcus Vinicius.

Marcus Vinicius foi o quinto anunciado do grupo Pipoca do BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Marcus Vinicius é natural de Belém do Pará e tem 30 anos. O brother já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, mas desistiu depois de um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação.

Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos para trabalhar em uma companhia aérea e exercer a profissão de comissário de voo. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Marcus se considera alegre, teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica. O comissário está solteiro e revela ser o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Diz que é corajoso, determinado e está sempre disposto a dar a cara a tapa e enfrentar todas as situações de peito aberto. Declara que posicionamento e opinião não lhe faltam. Afirma, também, ter uma liderança nata, embora tenha dificuldade de respeitar o tempo do outro. “Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”, comenta.