Quem é Matheus Torres, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

Quando criança, Matheus sentiu que a música seria o norte de sua vida em uma igreja evangélica no interior de Minas, onde ele cantava no grupo de louvor. O rapaz, no entanto, seguiu outros rumos.

Mais tarde, mesmo contra a vontade da família, Matheus desistiu da graduação de Engenharia e, após superar uma depressão, partiu rumo a São Paulo em busca de uma oportunidade para mostrar seu talento com a voz.