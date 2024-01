Quem é Maycon, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. O segundo integrante do time pipoca do Big Brother Brasil 24 foi revelado: Maycon.

Maycon, pipoca do BBB 24 Foto: Globo

Natural de Tijucas, Santa Catarina, o brother tem 35 anos e trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Maycon é formado em jornalismo e exerceu a profissão por um tempo até perceber que não queria seguir essa carreira na vida.

Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior. Ele saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno na cidade onde vive atualmente e casou-se aos 20 anos.

Além da graduação em jornalismo, ele cursou História e, em um estágio, ensinou crianças a ler e escrever. Foi nessa escola que se encantou pela cozinha.

“Sou alguém que faz comida, que traz carinho e afeto através das panelas”, disse. Sobre a dinâmica do jogo e convivência com outros participantes, ele diz que se incomoda com quem é “mais devagar”.