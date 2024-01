Quem é MC Bin Laden, primeiro confirmado no Camarote do BBB 24

O Big Brother Brasil anunciou, na tarde desta sexta, 5, o primeiro participante do Camarote desta edição. O anúncio veio durante o Big Day. MC Bin Laden é dono de hits que fizeram sucesso no Brasil, como Tá Tranquilo, Tá Favorável e conta até com parceria internacional na faixa Controllah, com a banda Gorillaz.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS PARTICIPANTES DO BBB 24

Quem é MC Bin Laden

MC Bin Laden é o primeiro camarote anunciado no BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

MC Bin Laden é um dos principais representantes do funk paulista da Zona Leste. Mas, antes da fama, passou por dificuldades financeiras e foi vendedor na famosa Rua 25 de março. O sucesso da música Bin Laden não morreu deu origem à sua alcunha artística e mudou sua vida.

Aos 18 anos, a música Bololo haha fez com que sua carreira despontasse nacionalmente. Na sequência, o hit Tá tranquilo, tá favorável, de 2015, tornou-se um viral, com direito a dancinha de Neymar quando o jogador fazia gols pelo Barcelona. Torcedor fiel do Santos, em 2020, chegou a insinuar que daria os nomes de “Neymar” e “Bruna” aos filhos, quando fosse pai.

Continua após a publicidade

Em pouco tempo, atingiu sucesso nacional e foi convidado para tocar em festivais ao redor do país.

Com o reconhecimento, viu sua vida mudar, realizando sonhos de conhecer cidades ao redor do mundo. Em 2022, foi convidado pelo músico britânico Damon Albarn para cantar em uma das faixas do álbum do Gorillaz, durante a passagem da banda pelo Brasil. Na época do lançamento, escreveu em seu Instagram: “É uma vitória para o funk e para o movimento”, comemorou o artista. “Funk sendo ouvido no mundo todo. [O lançamento] é trazer para o nosso País um feat de respeito e grandeza”, completou.

MC Bin Laden revela que é do time da tranquilidade (honrando, inclusive, o nome de seu hit). “Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo”, diz.

Em dezembro de2023, fez um dos melhores shows do Primavera Sound, segundo o Estadão. Mesmo dividindo horário com o headliner, The Killers, Bin Laden empolgou o público fiel que o acompanhava com o remix de Shake It Bololo, com a base de Shake It off, de Taylor Swift.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro.