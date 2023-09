Nadja Pessoa é uma empresária e influenciadora digital, conhecida por sua participação no reality show A Fazenda 10, transmitido pela Record em 2018. Nesta quinta-feira, 21, ela foi uma das quatro pessoas que conquistaram uma vaga no elenco principal em A Fazenda 15, após dinâmica do Paiol.

Nadja foi destaque na sua primeira participação do reality show da Record e chegou a ser considerada uma das favoritas para vencer. No entanto, sua trajetória em A Fazenda foi interrompida após um agredir o participante Caíque Aguiar com um chute, o que levou à sua expulsão pela direção do programa.

Apesar da saída controversa, sua popularidade cresceu rapidamente, e ela alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Posteriormente, Nadja recebeu um convite para protagonizar um programa sobre seu cotidiano no PlayPlus, chamado “Tudo ou Nadja”.

Além de sua participação em A Fazenda, Nadja também marcou presença na terceira temporada do Power Couple Brasil, ao lado de seu então marido, o cantor D’Black. O casal esteve junto de 2009 a 2020.

A Fazenda 2023

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição com apresentação de Adriane Galisteu. O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

No total, 22 participantes competem pelo prêmio milionário, sendo 18 tendo sido confirmados desde o início do programa, e mais 4 integrantes do Paiol.