Nesta quinta-feira, 21, Shayan Haghbin marcou seu retorno ao cenário dos reality shows ao ser confirmado como integrante de A Fazenda 2023. O empresário foi um dos quatro mais votados entre os “paioleiros” para entrar para o elenco principal do reality show da Record.

Esta não é sua primeira experiência no programa. Em 2022, ele já havia sido parte do elenco de A Fazenda 14. Antes disso, Shayan também esteve no Casamento às Cegas, produzido pela Netflix.

Durante essa fase, uma controvérsia surgiu quando Ana Prado, sua parceira no programa, o acusou de se autopromover utilizando a imagem da filha dela. Shayan nega a acusação.

A Fazenda 2023

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição com apresentação de Adriane Galisteu. O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

No total, 22 participantes competem pelo prêmio milionário, sendo 18 tendo sido confirmados desde o início do programa, e mais 4 integrantes do Paiol.