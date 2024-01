Quem é Vanessa Lopes, participante do BBB 24

O Big Brother Brasil anunciou, na tarde desta sexta, 5, os primeiros participantes desta edição. A terceira confirmada do Camarote, após o anúncio de MC Bin Laden e Yasmin Brunet, é Vanessa Lopes, influenciadora de 22 anos.

Vanessa Lopes está no camarote do BBB 24 Foto: Rede Globo/Divulgação

Quem é Vanessa Lopes?

Vanessa Lopes é natural de Brasília, foi criada em Recife e, atualmente, mora em São Paulo. Tem 22 anos e ganhou fama no final da adolescência criando conteúdo nas redes sociais, em especial no TikTok, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores.

Os seus vídeos são, principalmente, das famosas “dancinhas” e ajudaram a popularizar a plataforma no Brasil. Em seu vídeo de apresentação, Vanessa contou que sempre esteve envolvida com as artes e com os esportes por conta de sua família. Ela, inclusive, participou de competições de dança.

Além das coreografias, ela também faz conteúdos sobre beleza, “vida fitness” e compartilha seu dia a dia com os seguidores. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, afirmou a nova sister sobre o engajamento que já conquistou em seu perfil.

Vanessa está solteira e disse que não sabe se entraria em uma relacionamento dentro da casa. “Sou uma pessoa muito criteriosa, então não sei se me apaixonaria”, afirmou. “Gosto de me jogar em tudo que me aparece pela frente”.

Amiga de Anitta e Neymar e tentativa na música

O destaque de Vanessa no TikTok e em outras redes sociais - no Instagram, ela acumula 13 milhões de seguidores, no Youtube, mais de um milhão de inscritos - fez com que ela se aproximasse de diversas celebridades brasileiras, incluindo Anitta.

A influenciadora também já apareceu criando coreografias para diversos artistas nacionais. Em dezembro, ela apareceu em um vídeo com Ivete Sangalo dançando a música Macetando, parceria da cantora com Ludmilla.

Vanessa também já se arriscou na música. Em 2022, ela lançou a canção Chapadinha na gaveta, com Gabily, especialmente para a Copa do Mundo. A música chegou a ser bastante divulgada por Neymar e Vinícius Jr., amigos das artistas e que são referenciados na faixa.