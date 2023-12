Quem é WL Guimarães, finalista da ‘Fazenda 15′

A última roça da Fazenda 15 aconteceu na noite desta terça-feira, 19, definindo os quatro finalistas: André Gonçalves, Márcia Fu, Jaquelline Grohalski e William Guimarães (WL). Conheça mais sobre WL Guimarães, que já participou do ‘De Férias com o Ex’.

O influenciador, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, também ganhou fama após estar no reality De Férias Com o Ex: Salseiro VIP.

WL é ex-namorado de Ingrid Ohara, que esteve n’A Fazenda em 2022. Foi ela quem jogou esterco de cavalo em outro participante em sua edição.

Apesar de ter sido um dos participantes menos conhecidos no anúncio do elenco - Chico Barney, responsável pela divulgação de seu nome, confessou: “Para ser sincero, tive que dar um Google” - o influencer ganhou o público ao longo da edição, garantindo seu lugar na grande final.

Trajetória no reality

WL conseguiu chegar a final sem passar por nenhuma roça e é o sobrevivente do “grupo dos Crias”, formado no início do programa e contava com Tonzão e Lilly. Os dois foram eliminados na última roça.

Com uma participação pouco marcante, o peão se envolveu em algumas brigas e a mais recente foi com a também finalista Jaquelline. Os dois se desentenderam por causa de um suco de maracujá.

Ele ofereceu suco para os colegas de confinamento, ela alegou que os participantes precisavam ficar acordados para as provas e o influenciador se revoltou: “Ah, vai dar um rolê de vassoura, Jaque”, e ela respondeu: “Vai você, que gosta mais que eu”.