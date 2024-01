Quem é Yasmin Brunet, participante do BBB 24

O Big Brother Brasil anunciou, na tarde desta sexta, 5, os primeiros participantes desta edição. A segunda confirmada do Camarote, após o anúncio de MC Bin Laden, é Yasmin Brunet, modelo, empresária e filha da também modelo Luiza Brunet. Em 2020, viralizou nas redes sociais após conturbado romance com o surfista Gabriel Medina.

Yasmin Brunet é a segunda Camarote confirmada no BBB 24 Foto: Divulgação/Rede Globo

Quem é Yasmin Brunet

A modelo Yasmin Brunet é carioca. Filha da também modelo Luiza Brunet, começou a carreira aos 13 anos, com o apoio da mãe, e fez diversos desfiles no Brasil e no mundo. À época, deu uma divertida entrevista explicando o hábito dos jovens dos anos 2000, que acabou virando meme anos depois. Nele, Yasmin afirmava que não ia à academia porque preferia ficar “na internet”, no finado MSN.

Porém, ao crescer, passou a viver uma vida saudável. Sua marca registrada, os longos cabelos loiros, fizeram com que ela distribuísse dicas em suas redes sociais sobre cuidados capilares naturais e, posteriormente, fundasse sua própria marca de cosméticos sem crueldade animal. A marca, hoje, fatura R$ 50 milhōes. Vegana, também chegou a dar dicas de alimentação saudável na internet.

Leia também: Quem é MC Bin Laden, primeiro confirmado no Camarote do BBB 24

Na vida pessoal, teve seu nome envolvido em tretas familiares com o ex-marido, o surfista Gabriel Medina, com quem casou em 2020. Antes disso, já havia sido casada por 15 anos com o modelo Evandro Soldati. Atualmente, especula-se que ela tenha um romance com MC Daniel, o que não chegou a ser confirmado por ambos.

Median criticou o COB por vetar Yasmin Brunet em Tóquio Foto: Reprodução/Gabriel Medina Instagram

No ano passado, após especularem que seu nome estaria entre os confirmados do BBB 23, ela disse que aceitaria o convite e ainda mandou um recado para Boninho: “Fica a dica”. De fato, o diretor parece ter entendido.

O BBB 24 estreia dia 8 de janeiro.