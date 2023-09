A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

A mais nova peoa confirmada é Jaquelline Grohalski, que ficou mais conhecida pela sua participação na 18ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo.

“A Jaquecita voltou! Cinco anos após participar da maior loucura de sua vida, a gata resolveu retornar para o jogo. Uma coisa é certa, com ela o entretenimento é garantido”, escreveu perfil oficial dela no X (antigo Twitter).

Natural de Rondônia, Jaquelline era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno - a vencedora daquele ano.

Depois de sua saída do reality, se dedicou à carreira de influenciadora e chegou a se lançar como cantora de funk, apesar de não ter deslanchado. No Spotify, suas músicas mais populares são Me apaixonei de novo e Dancinha do Tik Tok, com 133 mil e 117 mil reproduções, respectivamente.

Jaquelline foi agredida por ex-namorado

Em setembro de 2022, Jaquelline chamou a atenção nas redes sociais com um vídeo em que aparecia chorando e gritando com alguém. No dia seguinte, a equipe dela informou que se tratava de uma briga com um namorado, que havia agredido e furtado ela.

Na época, a assessoria disse que estava sendo cuidadosa com as informações, pois não queria que nada chegasse à filha de Jaquelline, que tem seis anos de idade. “As medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto”, dizia a nota.