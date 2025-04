Quem matou Odete Roitman? ‘Vale Tudo’ teve quatro finais alternativos; saiba quais

O mistério acerca de quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall) durou apenas 11 capítulos na primeira versão de Vale Tudo, apesar de ter se tornado um dos maiores enigmas da teledramaturgia brasileira. Para guardar a resposta a sete chaves, os autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères decidiram filmar cinco versões do final. Caso alguma vazasse para a imprensa, eles simplesmente usariam uma das outras.

Caberá a Débora Bloch dar vida à vilã Odete Roitman, uma das personagens mais importantes da teledramaturgia brasileira Foto: Estevam Avellar/ TV Globo

PUBLICIDADE O último capítulo da novela foi ao ar no 6 de janeiro de 1989, e revelou que quem matou Odete Roitman foi Leila, então interpretada por Cássia Kis, e atualmente por Carolina Dieckmann. Vale lembrar que ela mata a vilã por engano, já que, vendo apenas a silhueta de uma mulher, imaginou que estivesse atirando em Maria de Fátima (Glória Pires e Bella Campos), que estava tendo um caso com Marco Aurélio (Reginaldo Faria e Alexandre Nero). Inicialmente, a ideia era que o assassino fosse o próprio Marco Aurélio, mas a ideia foi descartada após um jornalista publicar a informação, segundo contou Aguinaldo Silva ao Fantástico. Por isso, além de Leila, foram gravadas outras quatro versões.

Conforme publicado na época pelo jornal O Globo, as outras quatro possibilidades filmadas traziam como culpados César Ribeiro, Olavo, Bruno e Queiroz. A publicação também relata os motivos de cada um deles.

César assassinaria a milionária, sua ex-amante, por vingança. Havia um valor de US$ 500 mil que estavam prometidos para uma conta na Suíça em seu nome. Quando o dinheiro não é depositado, eles discutem e ele dispara. Na versão atual, o modelo é interpretado por Cauã Reymond.

A segunda possibilidade seria Olavo, um trambiqueiro e parceiro de César, que tenta chantagear a empresária em busca de enriquecimento. Após numa discussão, ela mesma acaba disparando a arma e morrendo acidentalmente. Antes vivido por Paulo Reis, agora ele será papel de Ricardo Teodoro.

A terceira opção, possivelmente entre as mais chocantes, seria Bruno. O menino (Danton Mello) é filho de Leila e Ivan (Renato Góes), e vai escondido com a mãe e Marco Aurélio até a casa de Odete. Ele pega a arma no carro do padrasto sem que alguém veja e, quando presencia uma discussão, acaba atirando contra a milionária para defender o homem. Atualmente, é interpretado por Miguel Moro.

Por fim, a outra possibilidade seria Alfredo Queiroz, personagem que é sócio de Renato (João Vicente de Castro) na Agência Tomorrow. Ele interrompe a discussão entre Odete e Marco Aurélio com uma declaração de amor inesperada à mulher. Quando ela debocha e ri dele, ele acaba perdendo o controle e atirando contra ela. Interpretado na primeira versão por Paulo Porto, ele agora será vivido por Tato Gabus Mendes.

Quem vai matar Odete Roitman na nova versão?

A autora da nova versão, Manuela Dias, já confirmou que o assassinato de Odete Roitman (agora personagem de Débora Bloch) acontecerá, mas que a identidade do responsável será modificada. Ou seja, ao que tudo indica, não será Leila a assassina de Odete. Ao programa Estúdio i, da GloboNews, ela adiantou:

“Eu não estava procurando o assassino, mas aconteceu. Acho que sei quem vai matar Odete Roitman. Tenho pistas de quem vai matar. Eu não falo [em voz alta] nem para mim, pensei e vi que fazia sentido. Mas vamos ter uma longa construção para isso, sem dúvidas.”