Quem sai do BBB 25? Enquete mostra disputa entre Renata e Vinícius; veja parcial

O 16º Paredão do BBB 25 será decidido neste domingo, 13. A disputa é entre Renata, Vitória Strada e Vinícius. A parcial da enquete promovida pelo Estadão, atualizada às 15h, indica a eliminação de Renata, com Vinícius se aproximando na segunda posição.

Quem vai sair do BBB 25? Renata, Vinícius ou Vitória Strada?

PUBLICIDADE De acordo com a parcial registrada às 15h deste domingo, 13, Renata liderava a votação para eliminação com 54% dos votos. Vinícius aparecia um pouco atrás, com 39%. Vitória Strada, por sua vez, tinha apenas 7% dos votos. A margem de 15% entre Renata e Vinícius não é tão acirrada quanto o que foi visto no último paredão, quando Maike e Vinícius apareciam com 9% de distância - Maike foi o eliminado.

Existe possibilidade de mudança até o fechamento das votações. Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos no site do BBB.

Lembre como foi a formação do Paredão

O 16º Paredão do BBB 25 foi formado na noite de sexta-feira, 11. Renata já estava na berlinda: a sister foi a mais votada pela casa numa dinâmica depois da Prova do Líder de quinta, 10, envolvendo os participantes que tiveram o pior desempenho na competição.

Vinícius, o último anjo da edição, imunizou Delma. O líder João Pedro indicou Vitória Strada. “Não é surpresa pra ela. Na reta final a gente precisa se defender. É mais por questão de defesa”, justificou.

Vinícius foi o mais votado pela casa, apontado por Diego Hypolito, Guilherme, Vitória e Renata, completando o Paredão.

Contagem regressiva

Tadeu Schmidt abriu o programa de sábado, 12, anunciando que faltam apenas 10 dias para o fim do programa. A final vai ao ar em 22 de abril, uma terça-feira, na TV Globo.

“Faltam 10 dias para a grande final do BBB 25, o mais imprevisível dos últimos tempos!”, disse o apresentador, após uma vinheta em que os robôs da atração parodiam uma das clássicas aberturas do Fantástico. Na sequência, o programa trouxe uma série de VTs em clima de retrospectiva, além de uma festa ‘surpresa’ para os participantes.