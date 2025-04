Quem saiu do BBB 25? Maike é eliminado em Paredão acirrado; veja porcentagem

Maike foi o eliminado no 15º Paredão do BBB 25, na noite desta quinta-feira, 10. Ele teve 49,12% dos votos. Vinicius teve 48,02% e Renata, 2,86%. Foi a disputa mais acirrada desta edição do Big Brother Brasil.

Maike é eliminado do BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

Em seu discurso de eliminação, rápido, porque o programa ainda terá a prova do líder, Tadeu Schmidt disse: “Os erros não definem vocês, mas têm consequências”. Antes, ele tinha comentado o episódio entre Maike e Renata, mas também entre Vinicius e João Pedro. (Leia o discurso abaixo ou aqui)

Como foi a formação do paredão que eliminou Maike

Com o reality no modo turbo, este Paredão foi formado na última terça-feira, 8, logo após a eliminação de João Gabriel.

Publicidade

Maike, Renata e Vinícius estão no Paredão no BBB 25 Foto: @bbb via x

Em uma nova Prova do Líder do BBB 25, Guilherme foi o campeão e indicou Maike. Renata foi a mais votada pela casa e Maike puxou Vinícius em um contragolpe.

O Paredão aconteceu em meio a uma polêmica envolvendo Maike e Renata - e este assunto dominou o primeiro bloco do programa, com a Globo mostrando a cronologia dos fatos.

O que Maike fez?

PUBLICIDADE Na festinha que os brothers receberam na noite de ontem, 9, o ex-atleta teve atitudes desrespeitosas com a bailarina, puxando seu cabelo e até mordendo-a. A equipe de Maike se pronunciou na tarde desta quinta-feira, 10, desculpando-se com Renata.

“Passou do limite”, Renata disse a Maike.

Publicidade

Ainda na noite de ontem, Vinícius falou sobre sua sexualidade pela primeira vez no programa, e isso também foi abordado no primeiro bloco do programa.

Em conversa com Vitória Strada, Delma e Guilherme, o baiano revelou ser bissexual e afirmou que apenas Aline sabia. Seu medo, ele disse, era decepcionar seus pais. Ele recebeu o apoio de Delma e Guilherme e o incentivo de Vitória, que também já assumiu sobre sua bissexualidade.

Quando Tadeu entrou ao vivo nesta quinta, 10, ele falou sobre a questão, disse que Maike foi advertido 10 vezes pela produção ao longo da noite, mas não apenas por isso. Comentou também que parecia que ele e Renata tinham se acertado. Tadeu também mencionou a brincadeira entre Vinicius e João Pedro, e disse que é preciso respeitar o corpo do outro - o que valia para Maike também.

Leia o discurso de Tadeu para a eliminação de Maike

“Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos sete. Tem uma coisa que eu venho falando com vocês discretamente, mas hoje vou falar de maneira clara: esse é o BBB mais imprevisível dos últimos tempos.

Publicidade

A coisa mais comum no Big é a gente ver a casa dividida em dois grupos, como agora. Mas, quando isso acontece, o normal é a gente ver um grupo sendo dizimado, vai saindo um jogador atrás do outro até ficar um grupo só. E aí, uma das pessoas daquele grupo vai ser campeã. Normalmente o público já imagina quem é, mas todo mundo já sabia que o outro grupo não tinha a menor chance. Aqui está acontecendo diferente: sai uma pessoa desse lado, duas do outro, outra desse lado, outra do outro... a dança dos resultados não permite grandes conclusões. E é inevitável que os moradores dessa casa fiquem procurando alguma lógica. Enfrentar adversários diretos, pegar, de cara, os maiores embates, é o mais indicado? Ou o melhor seria enfrentar alguém que eu acredito ter mais chance de sair? Ser parte de um casal ajuda ou atrapalha? Ir para o Paredão com aliado é bom ou é ruim?

Nos quatro últimos Paredões, quem tinha um aliado no Paredão acabou sobrevivendo no jogo. Foi para o combate com dois contra um e deu certo. Mas isso tem lógica, ou não passa de coincidência? Tipo, quem está sozinho no Paredão está em desvantagem? As torcidas dos outros dois jogadores se juntam e isso faz diferença?

Publicidade

Em alta Emais ‘Vale Tudo’ antes e depois: Compare os atores que estavam na primeira versão com os do remake Rubinho morrerá em ‘Vale Tudo’; saiba quando e lembre como foi final do personagem em 1988 Quem são MC Mirella e Dynho Alves, que tiveram vídeo vazado? Então, se eu estiver no Paredão, vale a pena puxar um aliado meu para me ajudar a eliminar o adversário? Quem, em sã consciência, faria isso? Ou será que, independentemente do lado que saia hoje, independente se o placar vai ficar 4 a 2 ou 3 a 3, é o indivíduo que decide o seu destino. coloca um tijolinho nessa imagem. É uma construção que se faz dia a dia, de atitude em atitude. A cada decisão que você toma, você vai colocando um tijolinho na construção da sua imagem como participante do Big Brother Brasil. Lá fora não vem ao caso, estou falando aí dentro. Se você joga bem, se tem posicionamento, se é carismático, se conquistou o público por esse ou por aquele motivo. A cada atitude, você coloca um tijolinho nessa imagem. Quando começa com um alicerce bem feito, costuma subir uma construção grande, imponente. Mesmo que o começo da obra seja equivocado, ajustes no processo podem fazer a parede subir bonita, desafiando os incrédulos. Mas, sabe o que é mais cruel? Você faz o maior esforço para botar cada tijolinho, leva tempo para construir. Mas, para derrubar, é assim (estalou o dedo).

Às vezes dá tempo de recuperar, às vezes não. Os erros não definem vocês, mas têm consequências, seja nas primeiras horas da temporada ou a poucas horas do Paredão. E quando não são os erros que definem uma Eliminação, é o conjunto da obra, dessa que eu acabei de falar para vocês. Se alguém construiu melhor que você, paciência. Quem sai hoje é o Maike".