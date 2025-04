Quem são os participantes do BBB que mais demoraram para enfrentar o Paredão?

Evitar o Paredão é um dos maiores desafios do Big Brother Brasil. Alguns participantes conseguem postergar essa estreia por semanas ou até meses, graças a alianças estratégicas, boas relações e vitórias em provas. No BBB 25, João Gabriel foi o último participante da edição a enfrentar o voto popular, estreando na berlinda após 85 dias de confinamento.

João Gabriel enfrenta seu primeiro Paredão no BBB 25 após 85 dias de confinamento. Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

O salva-vidas de rodeio foi o mais votado pela casa no 14º Paredão, formado no domingo, 6, e disputa a permanência contra Diego Hypolito e Vitória Strada. Até então, João Gabriel era o único entre os participantes que ainda não havia passado por um Paredão. Apesar da longa resistência, o recorde de mais dias sem enfrentar o Paredão ainda pertence a Camilla de Lucas, que no BBB 21 só foi indicada após 90 dias de jogo, já na semifinal. Confira quem mais demorou para ir à berlinda em edições anteriores:

Camilla de Lucas – BBB 21 (90 dias para o primeiro Paredão)

Camilla de Lucas estreou no 15º Paredão, já na reta final do programa. A formação foi automática, sem votação da casa, entre os quatro semifinalistas. Camilla sobreviveu ao Paredão e avançou para a final, terminando como vice-campeã.

Viih Tube – BBB 21 (55 dias sem votos diretos)

Viih Tube passou 55 dias sem receber votos dos colegas no confessionário. No 13º Paredão, foi indicada diretamente pela Líder Camilla de Lucas. A youtuber foi eliminada em sua primeira ida à berlinda, com 96,69% dos votos.

Eslovênia Marques – BBB 22 (75 dias)

Eslovênia evitou o Paredão até a 11ª disputa, após 75 dias de confinamento. Indicada diretamente, sem direito a Prova Bate-Volta, foi eliminada em sua estreia na berlinda, com 80,74% dos votos.

Gabi Martins – BBB 20 (74 dias)

Gabi Martins enfrentou seu primeiro Paredão no 11º paredão, após 74 dias na casa. Foi indicada por contragolpe de Babu Santana, a cantora acabou eliminada em sua estreia na berlinda, com 59,61% dos votos, em disputa contra Thelma e Babu.

Thelma Assis – BBB 20 (74 dias)

Assim como Gabi, Thelma estreou no 11º Paredão. Recebeu poucos votos para sair e se manteve no jogo, conquistando o título de campeã daquela edição.

Leidy Elin – BBB 24 (77 dias)

Leidy Elin resistiu até o 14º Paredão no BBB 24. No entanto, ao ser indicada, acabou eliminada logo em sua estreia, com 88,33% dos votos.

Bruna Griphao – BBB 23 (70 dias)

Bruna Griphao só enfrentou o voto popular no 11º Paredão do BBB 23, após 70 dias de confinamento. Indicada diretamente pela Líder Sarah Aline, sobreviveu em sua primeira berlinda e seguiu até a final da edição.