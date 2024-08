Quem será o primeiro eliminado do ‘Estrela da Casa’? Veja como será o programa desta terça

Ana Clara apresenta o reality 'Estrela da Casa', que elimina seu primeiro participante na terça-feira, 20 Foto: @anaclaraac Via Instagram

A primeira Batalha, processo de eliminação do Estrela da Casa, ocorre nesta terça-feira, 20.

PUBLICIDADE Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise vão disputar a permanência no reality por meio do Festival - durante uma apresentação para a plateia. O público vai escolher qual roadie deseja salvar. A votação é feita no site ou app do Gshow. Não são apenas os três indicados para a eliminação que vão se apresentar no Festival. O Dono do Palco, Nick Cruz, o Hitmaker, Lucca, e a Estrela da Semana, Gael Vicci também participam da dinâmica.

Veja quem está na reta de eliminação e o que cada um vai cantar no Festival

Heloísa cantará uma versão de Mega Sena, de Pablo. Ela foi uma das indicações de Gael Vicci, o Estrela da Semana, para o Duelo. Na prova, dois participantes disputam entre si para se salvar da Batalha. Heloísa batalhou com Lucca, na sexta-feira, 16, e perdeu a votação popular para o roadie.

Leidy Murilho aposta no gospel Deus da Minha Vida, de Thalles Roberto, para garantir sua permanência na casa. Ela foi indicada diretamente para a eliminação pelo Dono do Palco, Nick Cruz.

Já Nicole Louise, que está na eliminação por causa da votação da casa, participará do Festival com a música Flowers, de Miley Cyrus. Ela levou seis votos, de Rodrigo Garcia, Califfa, Thália, MC Mayarah, Ramalho e Evellin.

Saiu o clipe da música vencedora do 1° workshop do ‘Estrela da Casa’

Se Alguém Tá Com Você, música assinada por Gael Vicci, Nicole Louise, Nick Cruz, Leidy Murilho e Unna X, foi feita na quinta-feira, 15, durante o primeiro workshop do programa. Veja a letra e assista ao clipe abaixo.

“Não consigo encontrar no meu dicionário / Palavras que possam descrever / O seu perfume doce é tão raro / Seu sorriso marcado / Que marcou meu coração sem pretensão de acontecer / E seu batom cor de maçã / Não consigo esquecer / Sábado à noite no bar / E eu aqui pensando em nós dois / Com meu drink na mão, jogo na televisão / E eu com ciúmes se alguém tá com você / E eu com ciúme, ciúme, ciúme”.

Thiaguinho cancelou a jam session no Estrela da Casa

Ana Clara anunciou, na segunda-feira, 19, que o cantor Thiaguinho, que se apresentaria em uma jam session no reality, cancelou sua presença. O motivo é que um dos músicos do seu grupo testou positivo para covid-19.

“Aqui no Estrela da Casa, a gente segue um protocolo atualizado de saúde e segurança para os convidados [...] Com isso, por precaução, para a gente cuidar dos nossos participantes, a jam session dessa segunda-feira foi cancelada”, explicou a apresentadora do programa.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.