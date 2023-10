‘A Fazenda’: Sheherazade justifica expulsão e comportamento de ‘outsider’ na ‘Hora do Faro’

Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda durante a semana, participou da Hora do Faro, da Record TV, na tarde deste domingo, 22. Ela respondeu a diversas perguntas feitas pelos participantes do programa.

Rodrigo Faro e Rachel Sheherazade na 'Hora do Faro' Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Questionada se inicialmente quis recusar o convite para participar do reality show, respondeu: “É verdadeira a alegação de que neguei num primeiro momento. Mas por causa da minha imagem de jornalista”.

Sobre a possibilidade de que, se um dos lados da briga entre ela e Jenny tivesse ‘cedido’, a rivalidade não chegaria à consequência de expulsão, afirmou: “Poderia ter sido evitado, mas a gente não tem a dimensão do que pode acontecer. Foi tudo muito rápido, numa crescente”.

Rachel Sheherazade ainda se defendeu da acusação de que não teria sido humilde ao se recusar a cumprir a tarefa imposta pela fazendeira que gerou a discussão que culminou em sua expulsão: “Não era uma questão de humildade. Era questão de me submeter a uma tirania ou não me submeter. E eu não me submeto a nenhum tipo de tirania”.

A jornalista ainda falou que não se ‘fez de perdida’ para fazer sucesso, mas realmente não tinha conhecimento sobre o reality show antes de receber o convite para ser participante.

“Depois que eu assinei contrato com a Rrcord, aí sim fui acompanhar A Fazenda. Mas eu nunca tinha acompanhado antes. Gostei muito. E vou dizer uma coisa: Como eu não acompanhava, não sabia de antemão quem eram os vencedores. Na minha bolha, de jornalismo, não tinha essas informações.”

Rachel Sheherazade ainda destacou que torceu por Rico Melquíades, Bárbara Borges e Jojo Toddynho nas edições de A Fazenda que assistiu antes de entrar no programa. “Mesmo sem saber que eram os vencedores, foram os meus prediletos”.

Por fim, fez uma reflexão sobre sua participação no programa e sua reação ao sair ao mundo externo novamente: “Eu era uma outsider. Não conhecia ninguém no programa. Eram influencers, cantores, atores, com milhões de seguidores, famosos, da mídia.”

“O que eu vou mostrar? Não sei fazer nada. Achava que eu ficava despercebida entre tantos talentos e artistas dentro de A Fazenda. Quando saí e entrei no carro, o rádio estava ligado e falaram o meu nome, fiquei surpresa”, concluiu Sheherazade.