Expulsos de ‘A Fazenda’: relembre participantes eliminados do reality além de Rachel Sheherazade

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19. O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado. Ela havia se envolvido em uma briga com Jenny Miranda.

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, iniciou a nota. Na sequência, foi informado que Rachel está fora do jogo e pedido que os demais peões arrumem as malas da jornalista. Assista ao momento em que o anúncio foi dado aos participantes:

Tiago Ramos e Shayan Haghbin - ‘A Fazenda 14′ (2022)

Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos da A Fazenda 14, reality show da Record TV, em 2022, após uma confusão que terminou com agressão na madrugada depois da eliminação de Thomaz Costa.

Em comunicado aos demais participantes, a produção alegou que a decisão foi tomada porque “ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões”.

Pelas imagens das câmeras do confinamento, foi possível ver o momento em que Shayan e Tiago iniciam um bate boca e depois seguem trocando empurrões e cotoveladas. Tiago ainda teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa. Confira aqui.

Nego do Borel - ‘A Fazenda 13′ (2021)

O cantor Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show A Fazenda. O artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello. Saiba mais aqui.

Phellipe Haagensen - ‘A Fazenda 11′ (2019)

Phellipe Haagensen foi expulso do reality show A Fazenda em 2019 após ter dado um beijo sem consentimento em Hariany. Após o ocorrido, o ator chegou a declarar: “Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu uma vontade de beijar, sim”. Leia mais aqui.

Catia Paganote - ‘A Fazenda 10’ (2018)

A ex-paquita Catia Paganote foi expulsa da 10ª edição do reality show A Fazenda no dia 29 de novembro de 2018. Durante um jogo de ‘aquabol’ na piscina, Catia se estranhou com Evandro Santo e acabou lhe dando um tapa no rosto. A produção do programa decidiu expulsá-la no dia seguinte.

Nadja Pessoa - ‘A Fazenda 10’ (2018)

Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de A Fazenda. Após uma discussão com os participantes Caique Aguiar e Fernanda Lacerda, Nadja deitou-se em sua cama com o humor alterado.

Pouco depois, Caique foi para o local provocá-la, até que ela decidisse desferir alguns chutes em sua perna, enquanto estava de salto. A produção considerou a agressão física como a motivação para ser expulsa do programa.

Duda Yankovich - ‘A Fazenda 2’ (2011)

A lutadora sérvia Duda Yankovich foi expulsa da 4ª edição de A Fazenda após dar um tapa em Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.

Na ocasião, o apresentador Britto Jr. ressaltou a trajetória correta da lutadora dentro do programa, mas afirmou que a produção não poderia deixar passar o que foi considerado como uma agressão.