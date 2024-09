Raquel Brito desconfia de gravidez após passar mal em ‘A Fazenda 16′: ‘Vou até pedir um teste’

A influenciadora Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, disse que desconfia estar grávida durante uma conversa no reality A Fazenda, da Record TV. O assunto veio após Raquel passar mal na tarde da quarta, 25, no programa.

Segundo a influenciadora, ela sentiu pressão baixa e enjoo. “Vou até pedir um teste [de gravidez] ali no closet”, disse. Fora do reality, Raquel namora Cleiton Souza.

Raquel Brito desconfia de gravidez em 'A Fazenda 16'. Foto: @Raquelbritofc via Instagram

Na quarta à noite, o programa teve mais uma Prova do Fazendeiro. Flor Fernandez, Vivi Fernandez e Zé Love disputaram a prova, que envolvia uma dinâmica de sorte. Flor saiu como a grande vencedora.

Com a vitória, a ex-assistente de palco de Silvio Santos se livrou da Roça da semana e conquistou imunidade, além de poder indicar um peão na próxima semana.