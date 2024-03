Após a eliminação de Michel com mais votos desta edição do Big Brother Brasil até agora, o professor foi entrevistado no Bate-papo BBB, com Thais Fersoza e Ed Gama, como de costume. O momento é sempre cheio de revelações, bom-humor e supresas. Mas as reações dessa vez foram especialmente divertidas.

O brother reviu vídeos de dentro da casa, foi confrontado com a realidade aqui fora e inclusive com declarações e situações durante o programa que o deixaram estarrecido e constrangido. Ele não conseguiu esconder a decepção quando soube a quantidade de seguidores que conquistou nas redes sociais. E acabou sendo pego na mentira também.

Michel reage a momentos que viveu no BBB 24 após eliminação

Quem é que sai?

PUBLICIDADE Com um discurso enigmático até o último segundo, o apresentador Tadeu Schmidt não deixou claro em momento algum quem seria o eliminado do dia. Ao fim, chegou a fazer parecer que quem sairia seria Davi, mas anunciou que Michel foi o 11º escolhido para deixar a casa. Entretanto, parece que o próprio brother entendeu que a guilhotina era dele nesta terça. “Davi, pode se despedir do Michel”, disse o apresentador, dando a entender que o motorista sairia. “Michel, quem sai é você”, completou, revertendo a impressão. E as reações sequenciais do professor pareceram de confirmação.

Como o próprio Tadeu afirmou, a eliminação foi uma surpresa para muita gente. Usuários do X (antigo Twitter) recuperaram a transmissão do GloboPlay, que mostra a câmera ampla do sofá do BBB, e recortaram as reações individuais dos competidores. Após o discurso, até Davi pareceu surpreso por ficar.

‘Você acreditou na sua própria mentira?’

Uma das principais confusões que envolveram Michel na casa foi um leva e traz entre ele e MC Bin Laden, que levou o funkeiro a acusá-lo de mentiroso. Michel jurou de pés juntos que soubera de uma informação por Bin, quando na realidade o comentário foi feito ao contrário.

Confrontado com vídeo que mostrava o tira-teima, o brother ficou em choque. “Foi eu que falei!”, exclamou. E depois ouviu de Thaís: “Você acreditou na própria mentira?”. Assista:

Seguidores de Davi

Michel, como boa parte dos jogadores, foi um dos que elegeu Davi como adversário e afirmou que o motivo era se sentir incomodado com as atitudes do motorista. Do lado de fora, no entanto, Davi tem conquistado apoiadores no programa e é o mais seguido nas redes sociais na comparação com os colegas de BBB. A descoberta foi um espanto para Michel: “Uau”. Veja:

Seguidores de Michel

O eliminado também ficou sabendo com quantos seguidores ele estava aqui fora, e ao ser informado por Ed Gama não conseguiu esconder a decepção. “Só isso?”.

Plantagonistas

Em um momento que foi o puro suco do ‘cringe’, Michel assistiu a um VT que o destacava como um dos “plantagonistas” da casa. Apesar de rir de si mesmo junto com os apresentadores, o constrangimento ficou no ar. Ele chega a fechar o sorriso amarelo ao se ver na tela sob o título de “Samambaio”. Assista ao momento: