‘Rebelde’: SBT vai reprisar a novela após RBD esgotar shows no Brasil

A novela Rebelde, que deu origem ao RBD, vai retornar à programação do SBT em breve. Após o sucesso das vendas da turnê de reencontro da banda no Brasil, a emissora adquiriu os direitos de reexibição da trama.

A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa do canal, que informou que a data de estreia e horário serão divulgadas ao público em breve.

Protagonizada por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez, a produção mostra o dia a dia de adolescentes em um internato de classe alta no México. A novela foi originalmente exibida pelo SBT entre 2005 e 2006.

Com exceção de Herrera, os artistas vão se reunir para a Soy Rebelde Tour, que passará pelo Brasil em novembro nos dias 9 e 10 no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), e em São Paulo nos dias 12 e 13, no Estádio do Morumbi, e nos dias 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque.

As oito apresentações, contudo, já estão com os ingressos esgotados. Segundo informações da Live Nation, só no País, o grupo tocará para mais de 450 mil pessoas e, considerando apenas as datas extras, foram vendidos cerca de 250 mil ingressos.