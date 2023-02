Neste fim de semana em que é comemorado o Valentine’s Day (Dia dos Namorados) nos Estados Unidos, a Netflix lançou uma comédia romântica estrelada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Na Sua Casa ou na Minha chegou no streaming nesta sexta-feira, 10.

No longa, Debbie, personagem de Reese, e Peter, feito por Ashton, são melhores amigos há 20 anos, embora sejam totalmente opostos. Debbie, uma pessoa prática, contadora e avessa ao risco, anseia por rotina e estabilidade com seu filho Jack (Wesley Kimmel) em Los Angeles.

Leia também Netflix vai produzir filme sobre entrevista polêmica de príncipe Andrew; entenda

Peter é um elegante consultor de marca que prospera com a mudança na cidade de Nova York. Motivada por um curso na grande metrópole, os dois trocam de casa e de vida por uma semana para que Debbie consiga estudar em NY.

No entanto, eles descobrem que não contaram tudo um ao outro e descobrem que são apaixonados um pelo outro. O filme é dirigido Aline Brosh McKenna e também é estrelado por Jesse Williams, Zoë Chao, Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby e Vella Lovell.

Em coletiva de imprensa, a diretora revelou que se inspirou em uma experiênca pessoal para desenvolver essa história de amor entre dois melhores amigos: “Eu fiquei muito impressionada com a história. Era com base na experiência pessoal e eu queria fazer uma comédia romântica para quem já acumula alguma experiência de vida. Foi um processo muito pessoal para mim”.

Preparação dos protagonistas

Ashton Kutcher e Reese Witherspoon Foto: Eric Charbonneau

Continua após a publicidade

Justamente por trocarem de vida, um grande diferencial do filme é que o casal desta comédia romântica possui poucas cenas contracenando juntos, presencialmente. Os melhores amigos se comunicam, no transcorrer da jornada, essencialmente por chamadas de vídeo.

Reese revelou que, para preparação dos personagens, ela e Ashton decidiram incorporar essa rotina dos personagens para a vida real. A atriz conta que, diariamente, os dois se enviavam vídeos e conversavam por chamadas de vídeo.

“Cerca de um mês antes, eu pensei: “Eu não conheço esse cara e nós deveríamos ser melhores amigos por 20 anos. Então, começamos a enviar vídeos uns aos outros diariamente. E foi bom, nossos filhos e cachorros entravam nas ligações e ficamos bem próximos”, comentou a artista.

Ashton complementou: “Uma gravação foi feita antes da outra e isso que fizemos nos trouxe mais proximidade. Fazíamos perguntas tipo: ‘Do que você tem medo?’, ‘Quem é seu melhor amigo? E por que é seu melhor amigo?’”.

Os dois personagens se conectam por gostarem muito de ler, porém, apesar de isso não ser uma realidade para Reese, o intérprete de Peter revelou que esse trabalho o conectou com o hábito de leitura novamente:

“Aline me enviou, uns 10 livros antes do filme. Ela dizia que cada um tinha anotações sobre o que Peter tirou desse livro, especificamente, tipo, como escritor. Eu li cada um deles. Na verdade, me apaixonei por ler ficção novamente a partir desta experiência. Então foi divertido e refrescante”.