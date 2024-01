A 24ª edição do Big Brother Brasil está prestes a começar. O programa vai ao ar já na próxima segunda-feira, 8 de janeiro, com os tradicionais grupos Camarote e Pipoca, assim como uma novidade, o grupo Puxadinho.

BBB 24 começa na segunda-feira, 8, com apresentação de Tadeu Schmidt. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

Além de movimentar a televisão brasileira e as redes sociais, o BBB é responsável por alguns dos memes mais marcantes do ano. Enquanto aguardamos para descobrir os que essa edição vai criar, relembre aqueles que marcaram o programa nesses 22 anos de história:

Os bordões de Gil do Vigor (BBB 21)

Um dos personagens mais icônicos da história do programa, Gil do Vigor foi uma máquina de criar memes durante o BBB 21. Os bordões o acompanharam durante toda a participação no programa e ainda são lembrados até hoje. Dentre eles, está o “O Brasil tá lascado”, a dancinha com o “Tchaki tchá” e a discussão com Pocah que rendeu “Eu não vim do lixo pra perder pra basculho”.

“Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai” (BBB 18)

Foi uma fala motivacional da participante Jéssica Mueller durante o BBB 18 que gerou um dos maiores memes do programa. Em conversa com Patrícia, Jéssica falou sobre uma frase que gostava de dizer a si mesma para se animar: “Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”. A frase é relembrada até hoje.

Bambam e Maria Eugênia (BBB1)

Talvez o primeiro meme da história do BBB seja a relação entre Bambam e sua “boneca”, Maria Eugênia. Para lidar com o confinamento, o brother a construiu com utensílios da casa e começou a carregá-la consigo para todo canto. Quando a produção levou a boneca embora sem querer, Bambam até chorou, gerando um dos momentos mais engraçados da edição. Maria Eugênia esteve com o brother até a grande final, quando ele se tornou campeão do programa.

“Vocês nem imaginam o prazer que é estar de volta” (BBB 18)

Gleici Damasceno levou para casa o prêmio do BBB 18, mas também protagonizou um dos momentos mais icônicos da edição. Ao voltar de um paredão falso, ela usou a famosa frase da personagem Clara, da novela O Outro Lado do Paraíso, para fazer um “retorno triunfal”. “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, disse para provocar seus adversários em uma cena que é lembrada como uma das melhores voltas ao programa.

“Eu gosto de você, que m**. Eu não queria gostar, mas eu gosto” (BBB 13)

Uma das declarações de amor sincera também rendeu um dos maiores momentos do reality. Andressa e Nasser viveram uma relação intensa durante o BBB 13 até que ela resolveu assumir: “Eu gosto de você, que m**. Eu não queria gostar, mas eu gosto. Eu vou fazer o quê? Inferno. Eu não tenho culpa, eu não mando no meu coração, Nasser, eu não mando. Infelizmente eu gosto de você. Eu vou fazer o quê?”. A ex-participante já chegou a brincar com o meme, dizendo que ele “volta” todos os anos. Os dois se casaram e continuam juntos até hoje.

“Olha ela!” (BBB 16)

O BBB 16 ficou marcado por outra “volta triunfal” de um paredão falso. Ana Paula Renault se revoltou após assistir comentários sobre ela no jogo e resolveu incomodar a todos com o seu retorno. A jornalista voltou ao reality aos gritos de “Olha ela”, acordando os colegas na casa.

Karol Conká “mamacita” (BBB 21)

Karol Conká fez uma trajetória controversa no BBB 21 e saiu do programa com a maior rejeição da história. Um tempo depois, porém, a internet “ressuscitou” falas da cantora durante o programa e as transformaram em memes. “Respeita a mamacita”, “qualquer coisa me bota no paredawn” e “minha língua igual um chicote” são usados em tuítes até hoje. Mesmo depois do programa, Karol criou novos memes com o vídeo em que a artista aparece depois do programa limpando as más energias.

Solange cantando ’We are the World’ (BBB 4)

Durante uma das provas do líder do BBB 4, a participante Solange Vega resolveu se entreter cantando o clássico We are the World, de 1985. Acontece que o inglês da sister não convenceu e a versão ficou conhecida como “Iarnuou”, sendo lembrada até hoje por fãs do reality.

Briga entre Rafa Kalimann e Flay (BBB 20)

Em determinado momento do BBB 20, Rafa Kalimann e Flay tiveram uma discussão que acabou viralizando nas redes sociais por conta da fala de Rafa que marcou o programa. “Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Em todos os seus jeitos, falas, posicionamento e etc”, disse a sister.

Tina batendo panela (BBB 2)

Depois de discutir com outros participantes e ser colocada no paredão, Tina, do BBB 2, resolveu se vingar acordando os brothers batendo panela. “Ai, ai, ai, cima, baixo, puxa e vai. Votou em mim vai ter que aguentar”, gritava a sister.

“Vamos galera, mulheres” X “Que isso, um filme?” (BBB 20)

O BBB 20 ainda foi responsável pelo clássico meme “vamos galera, mulheres”. A situação aconteceu após Ivy e Daniel chegarem da casa de vidro e revelarem que parte dos homens da casa havia bolado um plano para que um deles se envolvesse com Mari Gonzalez - que, até então, era comprometida - para prejudicá-la fora da casa.

Com isso, as mulheres se unirem e se revoltaram, criando a frase famosa e o complemente de Gabi Martins: “Girl Power”. Mais tarde, o meme ainda foi completo quando Bianca Andrade, ao contar a situação para Guilherme, ironizar a cena toda. “Que isso, um filme?”, disse.

“Lumena não autorizou” (BBB 21)

Lumena Aleluia, participante do BBB 21, marcou a edição com suas palavras complexas (que foram até apelidadas de “lumenês” pela produção em um dos VTs) e por problematizar diversos situações dentro da casa. Uma de suas discussões com Juliette, quando ela apontou o a mão para a sister, resultou no meme “Lumena não autorizou”.