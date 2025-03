Renata chama Delma de ‘falsa’ no BBB 25: ‘Atitude diz muito mais sobre ela’

Na piscina da casa do Big Brother Brasil 25, Renata, Eva e Vilma conversaram sobre Delma nesta quarta-feira, 12. Renata ainda está chateada por conta da fala da pernambucana revelada pelo RoBBB Seu Fifi. “Ela é falsa”, declarou.

Renata chama Delma de falsa no BBB 25 Foto: @bbb via X

A bailarina relembrou as falas de Delma a seu respeito e repercutiu com Eva e Vilma. “Me chamou de fria, calculista, falsa, que minha máscara ia cair… Por isso que às vezes quando eu vou discutir, discuto meio que explicando o que está acontecendo, porque para mim para discutir tem que ter argumento. Eu não vou chegar em uma pessoa e dizer: ‘Ah, você é falsa’. Mas por quê? Baseado em que? O que eu fiz de falso? Para mim a atitude dela de ter dito isso diz muito mais sobre ela. Ela é falsa, pela atitude que ela fez. Porque ela me tratava de um jeito lá no quarto, chamava a gente de bailarinas, não sei o quê e, no final, disse isso”, desabafou a cearense.

Vilma complementou: “E vou dizer um negócio, lá no início ela tentou falar da Eva. Ela disse: ‘Eu gosto mais da Renata, a Eva é toda assim, não sei o que, fica nada dela…’ O contrário do que falou agora.” Renata achou até que Vilma poderia estar enganada, mas a estudante de nutrição reforçou que foi isso que ouviu.

Na academia, Joselma também falou sobre Eva. Em conversa com Gracyanne Barbosa, a pernambucana disse: “Eu disse até pra Evinha: ‘Eu sei que seu coração, seu olharzinho, seu jeitinho me conquistou demais, (...) mas se você sentir que ficou magoada por causa da sua amiga e não quiser ficar mais perto, é um direito seu.’ Eu só não estou aqui para ficar atrás e nem bajular ninguém, porque não são meus filhos, e se me falar como filho, eu vou responder também como uma mãe”, opinou.