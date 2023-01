Renata Lo Prete aparece de tênis no ‘Jornal da Globo’ e vira meme nas redes sociais

A jornalista Renata Lo Prete chamou a atenção após apresentar parte do Jornal da Globo de tênis. Nesta quinta-feira, 29, Renata apareceu vestindo o calçado no início do jornal.

Depois de certo tempo, as câmeras passaram a focar a jornalista apenas da canela para cima. Ao final do programa, Lo Prete estava com um salto.

Leia também Cachorra invade estúdio e aparece em transmissão ao vivo de jornal em Santa Catarina

Renata Lo Prete apresentou parte do 'Jornal da Globo' de tênis e virou meme nas redes sociais. Foto: Manoella Mello/Globo

O caso não passou despercebido entre os internautas, que brincaram sobre o horário de trabalho da jornalista. O Jornal da Globo costuma ter início por volta da meia-noite.

Paulo Vieira, que chegou a chamar Renata de “guerreira da madrugada” durante o prêmio Melhores do Ano, da TV Globo, comentou sobre a situação. “Mais uma prova de que essa mulher trabalha em um horário tão cruel que já está até ficando ‘biruta’, tadinha”, escreveu em uma publicação no Twitter.

A jornalista brincou com a postagem e respondeu com emojis de risada. “Rainha e funcionária modelo”, elogiou o humorista na sequência.

🤦🏻‍♀️🤣❤️ — Renata Lo Prete (@renataloprete) December 30, 2022

Outros internautas também comentaram sobre o tênis, dizendo que Renata não precisava ter trocado o calçado. “Ganhou o meu coração”, escreveu o apresentador Thiago Pasqualotto.

“Petição online para Ali Kamel, diretor-geral de jornalismo da TV Globo, deixar a Renata Lo Prete apresentar o jornal de tênis”, sugeriu uma usuária da rede.

Veja algumas reações:

A Renata Lo Prete apresentando o jornal de tênis ganhou o meu coração.(ela logo meteu um saltinho quando percebeu, mas não precisava 🫶🏼) pic.twitter.com/W3nudI1KKv — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) December 30, 2022

Renata Lo Prete maravilhosa de tênis apresentando o Jornal da Globo! Não precisava ter trocado, ícone. ❤️✨️ @renataloprete pic.twitter.com/EHM1C64ZkQ — Roger foi pra Nárnia 🦥 (@Roger_hps) December 30, 2022

Hoje eu tô só a Renata Lo Prete apresentando o jornal de tênis pic.twitter.com/mEIkDnx0L1 — Davi Rocha (@davirocha) December 30, 2022

Prq não de pijama e pantufa? Ela merece. Nossa diva da madrugada merece. Lo Prete nós te entendemos. — 🚩Leilane Mello 🚩🎓💉❤✨ (@lunaflor15) December 30, 2022

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais