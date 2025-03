Renata volta para o BBB 25 munida de informações sobre o jogo; veja reações da casa

“Bom dia, Brasil. A ‘surucucu’ voltou”, brincou Renata, que retornou ao BBB 25 nesta sexta, 14, após passar um dia na Vitrine do Seu Fifi. Ela foi escolhida pelo público para fazer parte da dinâmica que permite receber informações externas do jogo.

Renata retorna ao BBB 25 após passar noite na Vitrine do Seu Fifi| Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Por não ter conseguido realizar a Prova do Líder, Renata volta imune. Através de um sorteio que fez dentro da dinâmica, ela também retorna no Vip do líder Guilherme.

A casa reagiu com sua volta, e Eva abraçou a dupla, Renata, enquanto comemoravam.

Veja a reação inicial da casa com a volta de Renata

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais