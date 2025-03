Renata volta para o BBB 25; veja estratégia adotada pela sister após dinâmica

Renata fala sobre estratégias e conta fofocas da Vitrine do Seu Fifi Foto: @bbb via X (Twitter)

Renata retornou da Vitrine do Seu Fifi para a casa do BBB 25 nesta sexta, 14, e confrontou os participantes sobre as informações passadas pelo público durante a dinâmica.

Ela afirmou, ainda na cabine, que contaria algumas coisas apenas para Vilma e Eva. Entretanto, conversou sobre suas alianças com os gêmeos e Maike e alinhou expectativas.

“Vocês três, a gente é um time ou não?”, perguntou. Ela explicou que eles deveriam pensar juntos no jogo, e que soube que um dos gêmeos a chamou de “interesseira”.

PUBLICIDADE Já para as maiores aliadas no jogo, Renata adotou a estratégia de contar o restante das informações. Ela conversou sobre Aline, Diogo Almeida (dupla de Vilma que foi eliminado) e Gracyanne.

Ela falou também que sabia que os irmãos João Pedro e João Gabriel falavam dela, mas que “não queria criar atrito”, pois precisam “juntar votos” na casa caso não queiram cair no Paredão.

A bailarina também explicou que, apesar de estar em um lado oposto no jogo, ela não vê Guilherme e Vinícius como inimigos: “Guilherme é sensato [...] É igual ao Vini, eu gosto de coração”.

Apesar da escolha em confiar apenas nos aliados, a conversa de Renata foi ouvida no quarto do líder por Guilherme. Ele ouviu trechos sobre Gracyanne, o Pipocômetro e a discussão com os gêmeos.