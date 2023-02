Repórter é beijado à força durante transmissão ao vivo no bloco Galo da Madrugada

O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da TV Record, foi assediado por uma mulher enquanto fazia a transmissão ao vivo do bloco Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco, no sábado, 18. A mulher, que estava sendo entrevistada, deu um beijo à força no jornalista.

“Essa daqui está preparada!”, disse o repórter no início da entrevista com a mulher. “Eu estou feliz porque te vi!”, respondeu a foliã. Na sequência, ‘Grande Mamis’, como é conhecida a mulher, segura o rosto do jornalista e dá um beijo de maneira forçada.

O jornalista disse que esta não é a primeira vez que a mulher faz algo parecido e que poderia ter problemas em casa. “Na última vez em que ‘Grande Mamis’ fez isso, quase apanhei quando cheguei em casa”, relatou. Em seguida, ele adverte a mulher: “Se controla, mulher! Sou casado”. Ela ainda afirmou que o jornalista “é casado, mas não capado”. “Amo esse homem.”

Nas redes sociais, o episódio foi apontado como assédio e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Sim, é assédio, não apenas isso, é forçar atitude sem consentimento, mesmo ele negando, o que consta em estupro. Homem tem vergonha de denunciar, mas não deve, tem tanta mulher ruim e sem noção quanto homem, é crime e ponto. Pior é que ela parece estar sóbria, fez com consciência”, disparou um perfil do Twitter.

