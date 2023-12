Repórteres sofrem tentativa de assalto ao vivo; relembre casos

A repórter do Encontro com Patricia Poeta Juliane Massaoka foi vítima de uma tentativa de furto ao vivo na Globo na manhã desta sexta-feira, 12. Ela se preparava para uma entrada no programa, na calçada da Avenida Paulista, em São Paulo, quando um ciclista encapuzado se aproxima por trás e tenta arrancar o celular que ela segura na mão. Veja acima.

Massaoka não é a primeira jornalista a sofrer uma tentativa de assalto enquanto exerce o seu trabalho. Por isso, o Estadão separou uma lista de repórteres que já passaram pela mesma situação. Confira:

Repórter Juliane Massaoka é vítima de tentativa de assalto na Paulista ao vivo durante programa 'Encontro com Patrícia Poeta' Foto: Reprodução de vídeo/Globo

Record TV

O repórter Marcos Guimarães foi surpreendido na manhã desta segunda-feira, 23, ao sofrer uma tentativa de assalto enquanto aguardava sua entrada na transmissão ao vivo do Balanço Geral, da TV Record. Vídeo do momento mostra a ação do criminoso no centro de São Paulo.

A situação ocorreu por volta das 6h30, na rua Barão de Itapetininga. Marcos mexia no celular, quando um homem de bicicleta passou ao seu lado e tentou puxar o aparelho de suas mãos.

Globo

Em outubro, a repórter Beatriz Backes foi furtada enquanto realizava uma transmissão ao vivo para o Bom Dia São Paulo, da TV Globo.

Beatriz estava em frente à estação da Luz, no centro da capital paulista, informando sobre a lentidão da linha 1-Azul do Metrô devido a uma falha na circulação. Durante sua cobertura, a tela tremeu e a transmissão foi abruptamente interrompida.

Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, surpresos com a interrupção, questionaram se o telefone da repórter havia caído. “O que é isso? Caiu o telefone?”, indagou Bocardi. “Acho que caiu o telefone da Bia”, comentou Sabina. No entanto, fontes do site Notícias da TV confirmaram que Beatriz foi assaltada durante a reportagem.

Procurada pelo Estadão, assessoria de comunicação da Globo, ao ser procurada, confirmou o incidente.

Teleamazonas

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam em Guayaquil, Equador, pela final da Libertadores. A quatro dias da decisão, uma repórter sofreu uma tentativa de assalto durante uma cobertura ao vivo em frente ao estádio Monumental Isidro Romero Carbo, casa do Barcelona de Guayaquil e palco da final.

Vanessa Robles, jornalista da Teleamazonas, rede de televisão equatoriana, foi abordada por dois homens que estavam numa moto. Os assaltantes tentaram roubar seu celular, mas cobriram seus rostos e fugiram quando perceberam que estavam sendo filmados.

De acordo com Vanessa, um deles estava armado. “Vai nos roubar agora mesmo, amigo? Estamos ao vivo”, disse a jornalista para os ladrões. Na sequência, um policial aparece em uma moto e Vanessa o avisa de que havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto. “Eles queriam nos roubar, corra atrás deles”, disse no vídeo.

Band

O repórter Mark Figueiredo, da Band, sofreu uma tentativa de assalto no centro de São Paulo enquanto fazia uma reportagem para o Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena. Um homem tentou levar o celular do jornalista.

Figueiredo contou que tentaram puxar o celular de seu bolso, mas o auxiliar técnico ajudou a acabar com a ação dos bandidos. Veja:

Tribuna de Santos

Em 2015, a equipe de reportagem da TV Tribuna, filiada da Globo em Santos, no litoral de São Paulo, sofreu uma tentativa de assalto ao vivo. Segundo o G1, o crime aconteceu quando a repórter Tatyana Jorge entrevistava o diretor de Vigilância em Saúde da cidade, Marco Antônio Chagas, no estacionamento do Paço Municipal de Guarujá.

O assaltante derrubou a câmera e pediu por uma pulseira e celulares. Segundo o Jornal da Gazeta, a transmissão foi interrompida e o homem estava armado. Veja:

