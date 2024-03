Resumo BBB 24: Alimentos confiscados e reclamações após Tá Com Nada marcam madrugada; veja destaques

Os participantes do Big Brother Brasil 24 encaram um novo desafio a partir desta quarta-feira, 6. Fernanda entrou com um copo de bebida na casa e, após ser punida com a perda de 50 estalecas, levou os brothers para o Tá Com Nada. Com a dinâmica, não há divisão entre Xepa e Vip e apenas uma alimentação básica, com itens como arroz, feijão e goiabada, é entregue ao elenco.

'BBB 24' tem alimentos confiscados após Fernanda levar a casa para o Tá Com Nada. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Já durante a madrugada, o reality teve os alimentos confiscados e o desafio gerou reclamações entre os brothers. Na festa, Fernanda ainda chorou e disse estar “chegando ao limite”. A noite também teve um “momento” protagonizado por Pitel e Lucas Henrique e uma declaração de Davi a Isabelle.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

BBB 24 enfrenta o Tá Com Nada

A partir desta quarta, os brothers enfrentam um novo desafio no BBB 24: o Tá Com Nada. Na dinâmica, não existe divisão entre Xepa e Vip e apenas alimentos básicos, como arroz, feijão e goiabada, são entregues aos participantes. A punição acontece após Fernanda entrar com um copo de bebida na casa, o que não é permitido. Saiba mais aqui.

Alimentos confiscados

Logo na madrugada, os participantes tiveram todos os alimentos confiscados. Yasmin, Lucas Henrique, Leidy Elin e Giovanna se surpreenderam ao entrarem na casa e se depararem com a geladeira e as prateleiras vazias.

Reclamações após o Tá Com Nada

PUBLICIDADE O Tá Com Nada gerou as mais diversas reações na casa. Enquanto alguns participantes comemoraram a punição, outros reclamaram da nova dinâmica. A novidade incomodou especialmente Davi, que criticou o desafio diversas vezes ao longo da madrugada.

“A gente não tem nada, mano. [...] Você vai viver com arroz, feijão e goiabada?”, se indignou em conversa com Matteus. “Ficar sem comida mexe com a nossa cabeça”, continuou ele, enquanto Matteus pedia para o brother se acalmar.

Fernanda chora e diz estar ‘chegando ao limite’

Fernanda se abalou durante a festa e desabafou sobre estar “chegando ao limite”. “Estou chegando. Cheguei ainda não, mas estou chegando”, comentou ela em conversa com Pitel. A amiga tentou consolar a sister: “O dia que você explodir, eu sei que você sabe que explodiu, eu não vou lhe dar julgamento, nem nada. Só vou lhe dar voz”.

Publicidade

‘Momento’ entre Lucas Henrique e Pitel

A festa ainda teve um “momento” protagonizado por Lucas Henrique e Pitel. Ao ouvir uma canção de Emicida, AmarElo, a sister puxou o colega pelo braço e os dois cantaram juntos. Ao final, eles se abraçaram e continuaram cantando Principia, também do artista. “Momento nosso”, declarou o brother.

Recentemente, Lucas apareceu “flertando” com Pitel, mesmo comprometido fora do reality. Em outra festa do programa, ele se declarou à participante recitando a letra de Baiana, de Emicida. A postura gerou uma reação da ex-mulher do participante, Camila Moura, que deu indícios de que romperá o relacionamento.

Declaração de Davi a Isabelle

Durante a madrugada, Davi aproveitou o momento para se declarar a Isabelle. Os dois disseram sentir um “amor de amizade”. “Eu te amo muito. Eu não sei como o Brasil enxerga a minha amizade com você, mas é forte o que eu sinto por você”, afirmou.