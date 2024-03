Resumo BBB 24: Bin desaprova estratégia dos aliados e quarto Gnomo define próximo alvo

Na madrugada do dia 15 de março, os acontecimentos no Big Brother Brasil 24 giraram em torno da nova liderança de Giovanna, estratégias de jogo entre os participantes, e a repercussão da distribuição das pulseiras do Na Mira do Líder.

Giovanna, Raquele, Pitel e Lucas no quarto do Líder Foto: Reprodução de vídeo/ @bbb via X

Giovanna, recém-coroada líder, já definiu seus alvos, enquanto a casa se agitava com alianças e planos para o próximo paredão. A noite também foi marcada por discussões sobre o Poder do Falso, que promete trazer reviravoltas na formação da berlinda.

Liderança de Giovanna

Giovanna, após semanas impossibilitada por uma fratura no pé, vence sua primeira Prova do Líder. Após a conquista, a sister fez a tradicional divisão da casa entre Vip e Xepa, escolhendo Raquele, Lucas Henrique e Pitel para desfrutar das regalias do Vip, deixando os outros participantes na Xepa.

Chegando no quarto do líder, Giovanna compartilhou com Raquele, Lucas e Pitel o que achava sobre Davi, visto como o preferido pela casa. “Ele é uma má pessoa? Não. Pra gente ele não passa de um chato, de um incoveniente, de um cara mal-educado”, disse.

Estratégia de Aliados e Reação de Bin

Logo após ganhar o colar do Líder, Giovanna reuniu-se com seus aliados para discutir estratégias. Lucas sugeriu que uma das pulseiras do Na Mira do Líder fosse entregue a um aliado, e Pitel sugeriu Bin.

Giovanna concordou, dizendo “É por aí mesmo.” No entanto, Bin ficou “intrigado” ao descobrir o plano, especialmente por envolver Lucas, expressando que “Esse bagulho foi um tiro nas costas. [...] Saber que seu parceiro levanta uma questão dessa, chega até a ser ridículo”.

PUBLICIDADE Ainda nesta madrugada, MC Bin Laden e Fernanda discutiram sobre uma suposta frase dita por Bin a Michel, que teria sido interpretada como “professorzinho”. Apesar de cinco pessoas afirmarem ter ouvido a frase, Bin nega tê-la dito. “Todo mundo ouviu, então todo mundo ouviu errado”, ironizou Fernanda. “A frase não existiu, mano”, insistiu Bin. Fernanda questionou a coerência da situação, onde várias pessoas alegam ter ouvido a mesma coisa. Bin defende sua posição, enfatizando que nunca disse tal frase, e remete ao discurso de Tadeu Schmidt, que mencionou Michel nunca ter sido chamado de “professorzinho”.

Fernanda pressionou por uma explicação lógica para o mal-entendido, mas Bin permaneceu firme, argumentando que a confusão surgiu de um consenso errôneo contra ele. “Vocês levantaram uma tese do que não existe porque estava todo mundo contra mim naquela situação”, afirmou Bin, referindo-se à reação dos outros participantes. A conversa terminou sem uma resolução clara, deixando o mistério da frase em aberto.

Preparativos para o próximo paredão

Giovanna revelou que seus alvos principais são Beatriz, Matteus e Alane. No quarto Gnomo, Fernanda, Pitel, Lucas, Raquele, Bin e Leidy combinaram de votar em Davi.

Bin reafirmou sua rivalidade com Davi, questionando suas ações: “O cara é meu rival. Por que o cara está me dando alerta? Ele foi criar um motivo e eu posso usar isso contra ele.”

PUBLICIDADE Já no quarto Fada, Beatriz, Matteus, Alane e Davi questionaram entre si qual seria o voto da líder Giovanna. Beatriz se perguntou se ela não seria o alvo, mas Matteus sugeriu que o voto não seria decidido individualmente, mas por todos os adversários, em um grupo. Poder do Falso Durante a madrugada, o Poder do Falso foi tema de conversa entre Pitel e Fernanda. Pitel expressou preocupação com a magnitude do poder do colar e considerou revelar a verdade sobre ele a Lucas. Fernanda questionou a aliança com Lucas, dizendo “Você quer jogar com Lucas até quando? Você escolhe. Se quiser contar para ele, beleza.”

O Poder do Falso será revelado como uma brincadeira antes da formação do próximo paredão. Os participantes terão que votar duas vezes, e o Poder Curinga poderá alterar significativamente o cenário da votação.