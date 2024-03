Resumo BBB 24: Bin teme por rejeição e Davi é consolado após briga do Sincerão; veja vídeos

MC Bin Laden expressou preocupações sobre a reação do público após conflitos no BBB 24, perguntando a Fernanda e Pitel: “Vocês já pensaram em ter chateado algumas pessoas lá fora?”. Fernanda respondeu brincando, “Todo dia. Geralmente, quando eu abro a boca alguém chora”. E Pitel adicionou, “A pessoa está me vendo de uma forma que ela nunca viu. Ela pode simplesmente escolher não querer essa pessoa na vida dela e ir embora”.

Bin Laden revelou sua ansiedade: “Não é nem o peso do paredão de você sair, mas...”, ao que Pitel interveio, “Encarar tudo que você fez”.

Com a tensão aumentando, ele admitiu, “Amanhã, eu vou sair. Fora que vai ter os outros na internet me criticando...”.