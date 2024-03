Resumo BBB 24: Festa da líder tem revelação de desafetos e quarto Gnomo escolhendo adversário

Na madrugada desta quinta-feira, 21, a Festa da Líder Giovanna, com tema Hippie Chic, contou com mais estratégias de jogo no BBB 24. Do lado do quarto Gnomo, Bin Laden e Fernanda parecem ter alvos definidos com quem gostariam de enfrentar no próximo paredão.

Fernanda e Pitel durante a festa do líder Foto: Reprodução de vídeo/ @bbb via X

Além das estratégias direcionadas para o paredão, a festa também foi um momento para desabafos e reflexões pessoais. Isabelle compartilhou com Davi suas preocupações e inseguranças dentro do jogo, assim como Pitel, que está preocupada em como a sua imagem está sendo percebida pelos espectadores. Confira mais detalhes a seguir:

Estratégias de jogo do quarto Gnomo

Como é de se esperar, as estratégias para o próximo paredão foram mais uma vez assunto no BBB 24, especialmente entre os participantes do quarto Gnomo. MC Bin Laden expressou claramente sua intenção de indicar Beatriz à berlinda. “Nós estamos com o jogo na mão essa semana. A gente tem que mandar a Bia para o paredão”, afirmou, citando infrações cometidas pela sister, incluindo o incidente com Sabrina Sato, que resultou em punição para Beatriz.

Em um diálogo separado, Fernanda avaliou suas opções e mencionou Isabelle como uma possível adversária no paredão. “Se eu ver que vou para o paredão, vou falar: ‘Coloca a Cunhã. Não tenho medo’”, revelou Fernanda. Vale lembrar que na quarta-feira, 20, os integrantes do quarto Gnomo levantaram a possibilidade de colocar Pitel na berlinda.

Desabafos

PUBLICIDADE A madrugada desta quinta-feira, 21, também reservou um momento para reflexão de alguns dos confinados. Pitel, em um momento de abertura, conversou com Fernanda sobre as dificuldades de manter a própria identidade dentro do jogo. Ela expressou sua preocupação com a percepção dos outros: “Eu sou só uma pessoa real, cheia de problemas reais, defeitos, inseguranças”.

Em outro momento da festa, Davi compartilhou suas reflexões com Isabelle. Durante a conversa, o motorista avaliou a sua trajetória e como se sente depois de tantos paredões enfrentados. “Já passei foi coisa aqui, Isabelle. 70 dias de programa e foi uma história, dá até para escrever um livro,” disse.

Isabelle, por sua vez, confiou a Davi suas próprias inseguranças e a complexidade de seus sentimentos no ambiente altamente carregado do reality show. “Lunática, deslumbrada, apaixonada pela vida ao ponto de eu falar: cara, não quero mais gostar de ninguém aqui dentro,” Isabelle revelou, descrevendo a batalha interna entre se permitir formar laços com outros participantes e a necessidade de proteger seu próprio coração dentro de um jogo onde as relações podem ser tão fluidas quanto estratégicas.

Publicidade

Críticas veladas

Além de estratégias de jogo e desabafos, a festa contou também com críticas veladas. Fernanda fez um comentário enigmático para Pitel sobre o comportamento de Davi, especialmente em suas interações com Isabelle. Sem citar nomes diretamente, a confeiteira expressou seu desconforto com a recorrência dessas ações, chamando Davi de “chato”.

“Cara, toda festa esse garoto aluga ela, né?”, diz a confeiteira. Em seguida, ela completa: “Toda festa ele faz isso. É um chato”.

Giovanna também deu a sua opinião sobre um brother da casa, chamando-o de “hétero top biscoiteiro”. A “avaliação” foi feita quando Davi e Matteus desfilavam na pista de dança. Nesse momento, Lucas Henrique chamou a atenção da mineira para que ela olhasse para os rivais.

“Não dá para ver, não. Quando me perguntaram qual é o tipo de homem que eu gosto, esse aí é o que eu não gosto. É o hétero top biscoiteiro”, diz. “Ele é super bonzinho, ele realmente é muito bonito, mas é zero o meu tipo”, garante a mineira.