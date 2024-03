Resumo BBB 24: Matteus é anjo e Bin e Fernanda enfrentam castigo do Monstro no calor; confira

No último sábado, 16, os acontecimentos do Big Brother Brasil 24 giraram em torno da Prova do Anjo, o castigo do Monstro e conversas sobre o jogo.

Bin e Fernanda no castigo do Monstro Foto: Reprodução/TV Globo

Matteus é o novo anjo

PUBLICIDADE Na festa de sexta-feira, 15, a iminência da Prova do Anjo já dominava os pensamentos dos brothers: Davi, por exemplo, disse que não beberia muito na festa porque queria vencer a prova de sábado. Nesta semana, o anjo é autoimune e também pode imunizar outra pessoa. Apesar das preparações, os brothers jogaram uma prova de sorte, que consistia em um jogo de tabuleiro. Os jogadores tiravam cartões e iam avançando as rodadas ou sendo eliminados. O objetivo final era conseguir uma chave que ligasse um Chevrolet Tracker.

O vencedor foi Matteus que, além de se tornar o Anjo, ganhou o carro. Emocionado, o gaúcho comemorou que agora teria seu primeiro carro.

Matteus selecionou Bin e Fernanda como os Monstros. O castigo envolvia fantasias de Sapo e Princesa.

O castigo do Monstro gerou reações negativas nas redes sociais devido à extrema temperatura no Rio de Janeiro. Internautas destacaram que Bin e Fernanda tiveram que ficar do lado de fora da casa – enquanto no Monstro da última semana (que envolveu Davi e Alane), os brothers ficaram no ar condicionado.

Lucas ‘apaixonadíssimo’ por Pitel?

Enquanto Fernanda cumpria o castigo, Pitel e Lucas Henrique a fizeram companhia. Em certo ponto, Lucas se levantou para entrar na casa e imitou os saltos de alegria que a alagoana dá. “Presta atenção demais em mim você, sabia? Isso é meio suspeito”, disse Pitel.

Publicidade

Fernanda concordou com a fala da aliada. “Apaixonadíssimo [por você]”, disse sobre Lucas.

‘Mexi com o alecrim dourado’

No Quarto do Líder, Giovanna, Raquele e Leidy refletiram sobre Davi. Pensando nos discursos de eliminação, a líder chegou a questionar se Michel era a única pessoa capaz de eliminar o baiano do jogo. “Pelo que Tadeu falou, acho que ficou pau a pau”, lembrou.

“Se eu for para o Paredão com Davi, eu vou me despedir da casa”, declarou Raquele.

Leidy também considera que o baiano é favorito no jogo e isso pode prejudicá-la. “Se o Tadeu me perguntar: ‘O que você acha que fez você ser eliminada?’, eu vou falar: ‘Eu mexi com o alecrim dourado do Brasil’”, disse, em referência ao conflito com Davi.

Bin e Buda analisam brothers

PUBLICIDADE Lucas Henrique também fez companhia para Bin durante o Monstro. Em conversa, ele disse que Leidy Elin ouviu Beatriz, Alane e Isabelle decidindo votar nele. Eles também discutiram o que pensam sobre os outros participantes. Para Lucas, Isabelle não agrega muito para o jogo e Alane é um tipo de menina “que é mimada”. Bin relatou que sente que Davi tem medo dele. “Quando tô falando com alguém do grupinho dele, ele sempre senta perto para ouvir e questionar”, contou. “Quando faço esse movimento, ele quer entender o que tô falando com a pessoa. Ele tem muito medo de mim, medo que eu já percebi”.

Publicidade

Questionado por Bin, Buda mentiu sobre a avaliação da sua liderança. Ele disse que havia recebido o emoji de “Ninja” – mas na verdade, recebeu o emoji de “Alerta”.

Pitel e Fernanda falam sobre final

As aliadas Pitel e Fernanda também discutiram sobre Bin. Para elas, ele é uma pessoa “difícil”, ainda que gostem dele. “É muito difícil fazer uma discussão com ele, porque a discussão sempre é encerrada [com ele falando] ‘Tá bom, tô errado mesmo’. Como você discorda?”, disse Pitel.

“É o perseguido de Taubaté. Não dá pra mim”, concluiu Fernanda.

Além disso, elas conversaram sobre as chances do grupo dos Gnomos. As aliadas consideram que devem ser eliminadas em breve. “Tenho certeza que os próximos paredões são nossos”, brincou Pitel, e Fernanda concordou.

“No melhor dos cenários, chegaria dois de cada lado [na final]. Mas conhecendo o Brasil como eu conheço, vai chegar três do mesmo lado”.