Resumo BBB 24: Tensão e conflitos entre os brothers disparam após o Sincerão

A madrugada desta terça-feira, 12, no Big Brother Brasil 24 foi repleta de tensões após o Sincerão (que teve briga ao vivo e roupas jogadas na piscina), envolvendo provocações intensas e punições gravíssimas.

Davi recolhe as roupas que foram jogadas na piscina Foto: @bbb via X

O ponto de ignição veio quando Leidy Elin lançou as roupas de Davi na piscina. A discussão que precedeu esse ato foi marcada por acusações fortes, com Leidy Elin chamando Davi de “manipulador” e este revidando ao chamá-la de “baixa”.

A vingança de Davi

Após os conflitos durante o BBB 24, Davi planejou formas de se vingar de Leidy Elin. Ele assegurou, “Se provocar pode, eu vou provocar feio”, disse. Em conversa com Isabelle, ele expressou sua indignação pela falta de apoio dos colegas após Leidy jogar suas roupas na piscina: “Eu falei um ‘psiu’ e todo mundo veio pra cima de mim... e ninguém disse nada a ela”.

Perante o confessionário, Davi riu sarcasticamente, prometendo que as ações de Leidy teriam consequências. Ele compartilhou com aliados os detalhes de suas vinganças planejadas, desde atos de vandalismo até outros métodos mais sórdidos, demonstrando a profundidade de sua raiva. “Isso não vai ficar barato, não. Eu vou atormentar a vida dela”, disse.

PUBLICIDADE A preocupação escalou quando Matteus expressou medo de represálias contra objetos pessoais significativos de Davi, como uma carta da família. Isto levou Davi a pedir a Beatriz que guardasse tal carta em um local seguro. Por sua vez, Leidy Elin optou por realocar seus pertences para evitar retaliações.

Durante a mesma madrugada, Alane e Isabelle sofreram punições rigorosas após esquecerem de remover seus microfones enquanto ajudavam Davi a recuperar suas roupas jogadas na piscina. “Cada uma perdeu 500 estalecas”, declarou a produção. É a segunda vez nesta semana que a bailarina sofre uma punição grave.

‘Propaganda’ inusitada de Beatriz

Beatriz, a líder da semana, aproveitou a oportunidade para fazer uma “propaganda” bastante peculiar visando suas concorrentes diretas no jogo. Diferente das usuais brincadeiras inspiradas em seu trabalho no Brás, Beatriz optou por uma abordagem mais ácida desta vez.

Ela disparou: “Temos aqui essa família muito linda! Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. Pitel, a que não tem argumento, só fala ‘bestagem’”.

Mais conflitos

Nesta mesma madrugada, Yasmin enfrentou conflitos adicionais no BBB 24. Inicialmente envolvida na discussão entre Davi e Leidy, ela acabou provocando Davi, cantando uma música da Xuxa e enviando beijinhos em sua direção.

Posteriormente, Yasmin buscou resolver um equívoco com Beatriz, relacionado a uma possível indicação para o paredão, em que, após entender o mal-entendido, pediu desculpas à líder.

Mais tarde, um desentendimento surgiu com Alane sobre comentários relativos a uma promessa religiosa, que Yasmin negou veementemente, afirmando: “Jamais falaria da fé de alguém”.

Esses conflitos culminaram em um momento de desabafo de Yasmin, em que ela expressou sentir-se injustiçada, especialmente em relação a Alane, descrevendo-a como “perigosa” e uma “cobra”. Em meio a lágrimas, Yasmin encontrou algum consolo junto a seus aliados, com Lucas Henrique observando o impacto das estratégias de jogo nas relações dentro da casa.

Pensando sobre os relacionamentos

Além dos conflitos, a casa também foi palco de momentos introspectivos, com Matteus contemplando a possibilidade de um relacionamento com Isabelle, ponderando sobre o timing apropriado dentro da casa. “Se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim”, disse.

Ainda preocupado com a ausência de Camila no vídeo do anjo, Lucas Henrique levantou considerações sobre o que isso pode significar. “Ela falou para mim que não queria ser exposta e não queria ser pessoa pública”, revelou.

Pode jogar roupas na piscina?

Uma dúvida que surgiu durante a madrugada foi se a atitude de Leidy teria sido uma infração da participante, o que poderia resultar em expulsão. Davi considerou perguntar para a produção sobre o fato, mas a sister garantiu já ter questionado e que não haveria nenhum problema.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez em que um participante tem os seus pertences jogados na piscina. Em 2002, na segunda edição do reality show da Globo, Tina foi vítima da mesma estratégia.