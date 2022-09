Revival de ‘Criminal Minds’ ganha título e terá Zach Gilford como vilão

A nova temporada de Criminal Minds ganhou um subtítulo e novos personagens, segundo divulgado pela Paramount+ nesta sexta-feira, 9. O revival, agora intitulado Criminal Minds: Evolution, terá Zach Gilford como um vilão. Os episódios ainda não têm previsão de estreia.

Gilford será um analista de operações de uma empresa global de segurança cibernética que tem um lado sombrio e obsessão com a morte, chamado Elias Voit.

A nova temporada vai contar com o retorno de Joe Mantegna (David), A.J. Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Penelope), Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e Paget Brewster (Emily). Matthew Gray Gubler e Daniel Henney não irão reprisar seus papéis como Spencer e Matt, respectivamente.

Segundo a Variety, o revival de Criminal Minds foi oficializado pela Paramount+, que encomendou 10 episódios para a primeira temporada.

Na trama, um esquadrão de elite do FBI estuda as maiores mentes criminosas, antecipando seus próximos passos, antes que eles ataquem novamente. A fim de identificar as motivações dos criminosos e detê-los, cada membro da equipe usa a experiência que possui.

Criminal Minds foi encerrada 2020 em sua 15ª temporada. Considerada um dos maiores sucessos da CBS, a produção originou dois derivados: Criminal Minds: Beyond Borders e Criminal Minds: Suspect Behavior.