Richarlison participa de divulgação de segunda temporada de ‘Sweet Tooth’, da Netflix

O perfil da Netflix Brasil divulgou nesta quinta-feira, 27, uma colaboração animal - literalmente. O jogador de futebol Richarlison, mais conhecido como Pombo, apareceu no trailer de divulgação da nova temporada de Sweet Tooth.

O jogador e o ator Christian Convery, que dá vida ao personagem Gus/Sweet Tooth, dialogam sobre Richarlison entrar para o elenco da série.

“Você me conhece? Bico Doce?”, pergunta Convery. Richarlison prontamente responde, “claro que sim”. “Você está pronto para se tornar um híbrido de verdade, Pombo?”, continua o ator. “Nasci pronto”, diz o jogador.

Em uma dancinha e movimentos de futebol, Richarlison garante que é “50% Richarlison de Andrade e 50% Pombo”, mas claro, também é “100% carisma”.

No final do diálogo, Convery diz que escolhe o Pombo, mas tem um problema, a série é em inglês. Eis que o jogador responde: “No problem my friend, I speak english” (sem problemas, meu amigo. Eu falo inglês), fazendo referência a uma entrevista que um jornalista achou que o jogador precisaria de tradutor.

Nas redes sociais, os internautas estão adorando a participação do camisa 9 no trailer de divulgação da série.

O Gus tá de volta e conheceu UM HÍBRIDO BRASILEIRO! PRUUUUUUUU 🐦🦌



A 2ª temporada de Sweet Tooth já está disponível!

Confira o vídeo que deu origem ao meme.

i speak english my friend good i don't speak portuguese richarlison pombo jogador de futebol da seleção brasileira dando entrevista e um fecho no estadunidense americano que não fala português bilíngue gringo repórter copa de 2022 dispensando tradutor entende inglês pic.twitter.com/qhc4Y3wXJA — 📁 (@acervopublico) November 26, 2022