Rihanna divulga vídeo de bastidores do seu novo clipe

Publicidade

A volta de Rihanna ao mundo da música depois de um hiato de seis anos ganhou um vídeo especial com os bastidores da música Lift Me Up, feita para a trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Publicado no seu canal oficial do YouTube, é possível ver a cantora em cenas com os diretores do clipe, na praia, compartilhando ideias com a produção e mais. A parceria entre a cantora e o longa deve render ainda mais surpresas: no dia 4 de novembro ela dele lançar uma segunda música, intitulada Born Again.

Leia também Rihanna convida Johnny Depp para desfile da ‘Savage x Fenty Show’, diz site

A música é uma homenagem ao legado do ator Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, que faleceu em 2020, vítima de câncer. Com vocal inconfundível e um instrumental de arrepiar, a cantora fez a espera valer a pena e emocionou os fãs com uma letra que fala, dentre outras coisas, sobre resiliência e força.

Assista ao vídeo de bastidores abaixo: