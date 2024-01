O cantor Rodriguinho, do grupo Camarote no Big Brother Brasil 2024, debochou de Amanda Meirelles, vencedora da última edição do reality. Ele conversava com outros participantes sobre estratégia de jogo. Veja acima.

“É eliminar as plantas do programa. A pessoa que é planta, vai se salvando e chega na final”, começou a sister Giovanna Pitel. Em seguida, Rodriguinho mencionou a médica.

“É pra não acontecer o que aconteceu no último. A vencedora do último, até hoje, ninguém sabe quem é, vamos combinar. Eu não sei”, completou o artista.

A médica Amanda Meirelles foi a grande ganhadora do prêmio de quase R$ 3 milhões do BBB 23, que foi muito criticada nas redes sociais. Na edição dela, Bruna Griphao e Aline Wirley também ocuparam o pódio do programa.