BBB 24: Rodriguinho ameaça agredir Davi com ‘voadora na cara’ e web se revolta com fala

Rodriguinho mais uma vez esteve envolvido em polêmicas no Big Brother Brasil 24. Na noite deste domingo, 14, ele voltou a se incomodar com Davi. Em uma conversa com Bin Laden, Lucas Henrique e Nizan, o cantor confessou que bateria no motorista de aplicativo caso o brother “fosse para cima dele”. Rodriguinho afirmou: “Se ele vem, era uma voadora na cara, não estou nem aí”. Ele, inclusive, disse não ter medo de ser expulso do reality.

O músico se irritou com Davi após a formação do paredão neste domingo, 14. O motorista de aplicativo foi indicado pela segunda vez à berlinda pelo grupo que havia sido vetado, formado por Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi e Raquele. Davi, então, acusou Nizam de voltar o voto dos seis participantes contra ele.

Nizam rebateu dizendo o “equilíbrio emocional” de Davi “é zero”. “Eu vou voltar para essa p**** aqui de novo. Eu vou para o paredão e vou voltar”, prometeu Davi.

Na conversa com os companheiros de confinamento, Rodriguinho, então, falou sobre Davi: “Vamos arrebentar logo. Eu vou bater”. MC Bin Laden tentou apaziguar a situação, dizendo “Se liga, mano”, mas o Rodriguinho continuou: “Se ele vier aqui... eu estava vendo ele vindo em mim”. E continuou: “Eu sou o primeiro cara a bater no outro dentro do BBB”, disse, inferindo o que faria caso Davi se aproximasse.

Nas redes sociais, as reações contra as falas do cantor foram instantâneas: “Queria tanto Davi líder pra tombar o Rodriguinho”, escreveu um seguidor. Sobre a cena polêmica, outro escreveu: “Não, Rodriguinho, não faz isso, cara! O brasileiro quer ter o prazer de te eliminar”. Confira outras reações:

Continua após a publicidade





Polêmicas

A participação de Rodriguinho no BBB 24 vem gerando controvérsias dentro - e especialmente - fora da casa. Após falas consideradas machistas proferidas por ele no reality envolvendo Yasmin Brunet e até a cantora Ludmilla, a família do cantor se viu envolvida na confusão. O filho, Rodrigo Junior, precisou sair em defesa do pai, ainda que discordasse de algumas frases que ele disse, e a esposa, Bruna Amaral, se envolveu em uma discussão no Instagram com Luiza Brunet, modelo e mãe de Yasmin.

Leia também: Rodriguinho e Belo já tiveram ‘treta’ no passado; entenda

Continua após a publicidade

Falas de Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet, a origem de Davi e o show de Ludmilla ganharam ampla repercussão e receberam críticas nas redes sociais. No sábado, 13, o cantor declarou que o físico de Yasmin “já foi melhor”. A fala foi apontada como machista e, no domingo, 14, ele fez uma piada sobre a compulsão alimentar da sister.

No mesmo dia, após indicar Davi ao paredão, o cantor disse que o participante “é só um cara da Bahia”. Ele ainda criticou a letra da música Vem, Amor, de Ludmilla, pelo uso de palavrões e assistiu ao show da cantora no sábado de braços cruzados.

Rodriguinho e Davi, do BBB 24 Foto: Reprodução TV Globo/GShow

O filho de Rodriguinho se pronunciou nas redes sociais no domingo, 14: “Não tem como defender. Foi um erro, realmente. Mas, também, eu não vou atacar, porque ele é meu pai, gente”, afirmou.

Na sequência, Rodrigo comentou que estará com o pai “até o fim”. “Entendo que ele errou e isso é uma coisa que a gente pode conversar pessoalmente. [...] Agora não tem o que eu fazer e eu estou com ele até o final”, pontuou ele, que contou que ainda continuará assistindo ao programa e torcendo pelo cantor.

Já a mulher de Rodriguinho, Bruna, se envolveu em uma discussão com a mãe de Yasmin Brunet. Luiza republicou um story que comparava a aparência de Yasmin Brunet à de Rodriguinho, com o comentário: “A mulher que o cara diz que já foi melhor e está acabada / O cara que disse isso”, além de emojis de enjoo e vômito. A repostagem de Luiza ainda trazia a pergunta: “Como será que é a mulher dele?!”

Bruna, então, respondeu à publicação de Luiza: “Muito prazer, Luiza Brunet, eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério, mesmo, que pra atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!”

Continua após a publicidade

“Rodrigo não é perfeito, nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele como conheço, quando sair vai aprender com tudo que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!”, concluiu.

Luiza Brunet, então, compartilhou a resposta da mulher de Rodriguinho e escreveu: “Não quero saber sobre sua vida. Mas já deu pra perceber que você não desaprovou a exposição que você foi colocada. também sinto muito por você. Deus te proteja e te abençoe muito. Melhoras”.