‘Rust’ retomará a produção com Alec Baldwin e nova diretora de fotografia após morte no set

O site The Hollywood Reporter revelou, nesta terça-feira, 14, que o filme Rust retomará as filmagens na primavera americana, ou seja, entre os meses de março e junho.

A notícia chega mais de um ano após o acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do longa. O ator Alec Baldwin disparou uma arma que deveria apenas conter balas de festim, mas que acabou a atingindo.

As gravações do filme voltarão em meio a acusações a Baldwin e à gerente de filmagem Hannah Gutierrez-Reed, que providenciou a arma que matou Halyna. Ambos foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Ainda segundo o THR, a equipe da produção engloba uma mistura de funcionários que já trabalhavam no set quando o acidente aconteceu e uma nova leva de trabalhadores.

Bianca Cline, que tem a série American Horror Story no currículo, substitui Halyna como diretora de fotografia. Além disso, a cena que estava sendo gravada quando ela morreu foi reescrita, segundo Melina Spadone, uma advogada da produção do filme.

Originalmente, Rust deveria retomar as filmagens em janeiro deste ano, após um acordo entre a produção do filme e a família de Halyna Hutchins, mas os planos não deram certo. Agora, as gravações serão retomadas e o marido da diretora, Matthew Hutchins, servirá como produtor executivo.