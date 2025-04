Sabrina Sato entra na casa do BBB 25 e pede treta no Sincerão: ‘Quero briga!’

Sabrina Sato entrou na casa no BBB 25 hoje, 7 Foto: Reprodução/Globoplay

A apresentadora Sabrina Sato entrou na casa do Big Brother Brasil 25 na tarde desta segunda-feira, 7, surpreendendo os participantes. Sabrina foi divulgar seu novo programa e conversou um pouquinho com os brothers. Minha Mãe Com Seu Pai é o novo reality do Globoplay, apresentado por Sabrina. Os brothers puderam assistir ao primeiro episódio, que estreia no streaming no dia 30 de abril.

No novo reality, os filhos inscrevem os pais para encontrar um novo amor. Sabrina brincou com Delma. “Você é casada, né? Mas quando sair daqui se não quiser mais ele… Tô brincando, seu marido vai querer me matar.” Guilherme pediu para inscrever seu pai e ela perguntou: “Ele é bonito que nem você?”

Guilherme questionou se a apresentadora entraria com a sogra no reality. Sabrina fez elogios à mãe de Nicolas Prattes e revelou aos brothers que casou com o ator. Sabrina e Nicolas voltaram de lua-de-mel no final de março, após o Carnaval. E também brincou com Maike e Renata: “Aí, Maike. Hoje no Quarto do Líder eu quero só ver, hein”.

Sabrina, que foi uma das integrantes do BBB 3, relembrou um pouco de sua participação no reality, falando brevemente sobre como era a decoração em sua edição. A apresentadora foi embora dando um recado final: “Hoje eu estou acompanhando o Sincerão. Eu quero briga!”