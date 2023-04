Saga Crepúsculo vai ganhar série de TV produzida pela Lionsgate, diz site

Depois do sucesso da Saga Crepúsculo nos cinemas entre 2008 e 2012, a história dos livros da autora-norte-americana Stephenie Meyer vai ganhar uma nova versão para a televisão.

De acordo com fontes do site especializado The Hollywood Reporter, um seriado sobre a trama está nos estágios iniciais de desenvolvimento na Lionsgate Television.

Até o momento, o projeto ainda não foi comprado por nenhuma plataforma de streaming ou emissora, já que a produtora planeja liderar o desenvolvimento inicial antes de vender os direitos de distribuição.

Além disso, um cronograma para a produção ainda não foi estabelecido, mas a empresa planeja encontrar um roteirista para série em breve.

Segundo insiders, a própria Stephenie Meyer seria uma das pessoas envolvidas na produção. Ela foi uma das produtoras da adaptação cinematográfica original, que também foi feita pela Lionsgate.

Os cinco longas foram estrelados por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. A trama segue a jornada da adolescente Isabella Swan depois de se apaixonar por um vampiro e descobrir a existência de um mundo de criaturas sobrenaturais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais