Saiba onde assistir aos filmes e às séries de ‘A Família Addams’

Sucesso na Netflix, a série ‘Wandinha’ é inspirada na clássica ‘Família Addams’. Os personagens, hoje aclamadíssimos, existem desde 1938. Eles nasceram nos quadrinhos de Charles Addams, cartunista da revista The New Yorker.

A família foi parar nas telinhas pela primeira vez em 1964, na emissora ABC. A série original teve apenas duas temporadas e 66 episódios. Apesar do sucesso de hoje, naquela época a obra não chegou a ser um estouro.

De lá para cá, os Addams já foram transformados em desenho animado, filme e até jogo de videogame. O Estadão reuniu os streamings que oferecem títulos protagonizados pela família.

Looke

‘Família Addams’ (1964-1966)

No Looke é possível encontrar a série original da Família Addams. O streaming disponibiliza as duas temporadas completas.

Paramount+

‘Família Addams’ (1991)

A primeira adaptação da história para o cinema. Concorreu ao Oscar de melhor figurino. Ficou marcada pelas atuações de Anjelica Huston, como Mortícia; Raul Julia, como Gomez; e Christopher Lloyd, como Tio Chico. Está no Paramount+.

Amazon Prime Video

‘Família Addams 2′ (1993)

Na continuação do filme de 1991, Wandinha e Feioso devem aprender a lidar com o irmão caçula, que acaba de chegar à família. O longa concorreu ao Oscar de melhor direção de arte. Está no catálogo da Amazon Prime Video.

‘Família Addams’ (2019)

Em 2019, a Universal lançou nos cinemas a versão em desenho animado da Família Addams. No time da dublagem tem nomes como o de Charlize Theron (Mortícia) e Snoop Dog (Mãozinha). Assista no Prime Video.

‘Família Addams 2 - Pé na Estrada’ (2021)

Nesta sequência, Mortícia e Gomez levam a família para tirar uns dias de férias. Na viagem de trailer, a família vive diversas aventuras. Também na Amazon Prime Video.

