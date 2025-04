Saiba quanto Vilma ganhou em prêmios no BBB 25

Vilma foi uma das participantes do Big Brother Brasil 25 que menos venceu provas na temporada, mas a sorte da sister em uma ação de patrocinador fez com que a estudante de nutrição conseguisse faturar uma grana no reality.

Vilma ganhou prêmio significativo de patrocinador no 'BBB 25' Foto: @euvilmareal via X

PUBLICIDADE Eliminada ontem, 1º, Vilma venceu apenas uma Prova do Líder e uma Prova Bate e Volta. Na segunda semana do jogo, Vilma conquistou a liderança com Diogo Almeida, mas ele ficou com o apartamento no valor de 260 mil reais oferecido pelo patrocinador, enquanto Vilma ficou com 10 mil reais. Já mais recentemente, na décima semana do reality, Vilma ganhou mais 10 mil reais quando venceu a prova Bate e Volta e escapou do Paredão.

Entretanto, o maior prêmio que Vilma recebeu foi de 50 mil reais, em uma ação de patrocinador uma semana atrás. No total, Vilma ficou com 70 mil reais. Isso sem contar alguns prêmios em ações comerciais dos patrocinadores, como eletrodomésticos, saldo em produtos de beleza e limpeza.

Maike foi o brother que mais acumulou prêmios até agora. Com quatro provas do Líder vencidas, o ex-atleta tem a chance de aumentar ainda mais esse prêmio hoje com o “Pegar ou Guardar”, já que foi escolhido por Vilma para participar da dinâmica.